TP.HCM: Sẽ mời gọi đầu tư khu phức hợp Đầm Sen

Khu phức hợp Đầm Sen là một trong những dự án có lịch sử “treo” hàng chục năm tại quận 11. Năm 2018, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định hủy bỏ dự án treo này cùng với hơn 100 dự án khác do chậm triển khai. Sáng 20-3, trong buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, UBND quận 11 cho biết địa phương này đang phối hợp với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu phức hợp Đầm Sen để mời gọi đầu tư dự án này.

Theo báo cáo của UBND quận 11, địa phương này đang phối hợp với Sở QH-KT thực hiện điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 các cụm dân cư liên phường 8-12-13, 9-11, 2-16. Tiếp tục phối hợp với Sở QH-KT về thực hiện điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 cụm phường 1-3-10 tại khu phức hợp Đầm Sen.

Quận 11 đề xuất UBND TP chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy hoạch tại khu phức hợp Đầm Sen với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp quy định và có thể mời gọi chủ đầu tư trong thời gian tới.

Khu phức hợp Đầm Sen có vị trí tiếp giáp đường ven kênh Tân Hóa và Công viên văn hóa Đầm Sen với diện tích gần 55.000 m2. Dự án này được Công ty CP Đầu tư xây dựng Bình Chánh (BCCI) đề xuất xây dựng thành khu phức hợp (gồm chức năng ở - thương mại - dịch vụ) lần đầu vào năm 2010. UBND TP.HCM đã có văn bản chấp thuận đề xuất của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến năm 2012, do nhiều nguyên nhân, TP lại giao Sở Xây dựng kêu gọi chủ đầu tư mới. Đến ngày 9-8-2014, dự án được UBND TP công nhận chủ đầu tư cho Công ty CP Quốc tế C&T và được gia hạn tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng đến ngày 9-8-2018.

Năm 2018, quận 11 xây dựng xong đơn giá bồi thường về đất, chủ đầu tư cũng đã hoàn chỉnh việc lập đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500. Tuy nhiên, do chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án tăng vọt từ 700 tỉ lên 2.000 tỉ đồng do dự án kênh Tân Hóa - Lò Gốm vừa hoàn thành. Điều này vượt quá khả năng tài chính của chủ đầu tư. Trong khi đó, dự án này đã được UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ba kỳ liên tục (từ năm 2015 đến 2018).

Nếu tiếp tục điều chỉnh theo ý kiến của chủ đầu tư và tổ chức thực hiện theo Luật Đấu thầu sẽ kéo dài thời gian thực hiện. Không để quyền lợi của người dân tiếp tục bị ảnh hưởng do dự án kéo dài, quận 11 đã kiến nghị UBND TP ban hành văn bản chấm dứt vai trò chủ đầu tư của Công ty CP Quốc tế C&T. Được biết dự án khu phức hợp Đầm Sen có 413 tổ chức và hộ dân bị ảnh hưởng.

Cũng liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch, quận 11 cho biết sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt không phù hợp với thực tiễn; tính toán, cân đối các chỉ tiêu về dân số, sử dụng đất…

Từ đó đề xuất điều chỉnh tổng thể các đồ án đảm bảo sự đồng bộ, hợp lý, phù hợp với quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 theo chỉ đạo của UBND TP.

Ngoài ra, quận sẽ trình Sở QH-KT thẩm định, UBND TP phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu công viên trường đua Phú Thọ, phối hợp với Sở QH-KT đánh giá về hiện trạng khu khán đài trường đua cũng như phương án, nghiên cứu cải tạo, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ cho hoạt động của khu công viên.

Cùng với đó, phối hợp với Sở GTVT điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5-14, 4-6-7-15, tại các tuyến đường đã được UBND TP chấp thuận bỏ, điều chỉnh quy hoạch.

Một thông tin đáng lưu ý là tại quận 11 hiện còn 27 trường hợp mất vì COVID-19 đến nay vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ mai táng theo quyết định của TP do vướng quy định. Tại buổi làm việc, ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND quận 11, đề nghị TP gỡ vướng cho quận sớm chi trả phí mai táng cho người mất vì COVID-19.

Ông Chương thông tin tháng 6-2023, UBND TP.HCM ban hành chính sách hỗ trợ phí mai táng với mức hỗ trợ 18 triệu đồng/trường hợp. Để được hỗ trợ phí này, hộ gia đình phải có tờ khai đề nghị hỗ trợ và giấy báo tử gửi chủ tịch UBND phường.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, quận 11 phát sinh 27 trường hợp không có giấy báo tử. Nguyên nhân vì Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015 quy định “trường hợp UBND cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai tử đồng thời có trách nhiệm cấp giấy báo tử thì không thực hiện cấp giấy báo tử”.

Ông Chương kiến nghị Sở LĐ-TB&XH sớm hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để quận có cơ sở giải quyết. Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cho biết sở này đã tổ chức hai cuộc họp chung với các quận, huyện khác để tháo gỡ khó khăn này.

Với chính sách hỗ trợ phí mai táng, UBND TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn ghi là tờ khai đề nghị và giấy báo tử. Tuy nhiên, theo Luật Hộ tịch và Nghị định 123 thì giấy báo tử cấp cho người chết khác nơi cư trú, còn giấy khai tử cấp cho người chết tại nơi cư trú.

Theo UBND quận 11, 27 trường hợp này đã nhận đủ hồ sơ nhưng giấy tờ chưa đảm bảo từ ngữ theo bộ thủ tục, chỉ chờ sự thống nhất của cơ quan chức năng là quận có thể chi ngay.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan yêu cầu Sở LĐ-TB&XH làm đề xuất, báo cáo UBND TP giải quyết ngay, không để kéo dài. Theo ông Hoan, đây là chính sách nhân đạo của Nhà nước, nếu không có giấy báo tử thì có thể dùng giấy tờ khác xác nhận. “Các cơ quan nhà nước làm được, còn không thì vận động nguồn xã hội hóa, MTTQ, quỹ COVID-9 của TP” - ông Hoan nói.•

Thu ngân sách năm 2023 đạt 1.220 tỉ đồng

Theo báo cáo của UBND quận 11, năm 2023, thu ngân sách trên địa bàn quận là 1.220 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 108,3% so với dự toán pháp lệnh và 84,3% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là gần 592 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 107,8% so với dự toán pháp lệnh và 77,1% so với cùng kỳ.

Năm 2023, giá trị giải ngân các nguồn vốn là 126,55 tỉ đồng, đạt 97,4% so với kế hoạch. Trong năm 2024, quận 11 tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của TP đạt tỉ lệ giải ngân từ 95% trở lên.