Ngày 14-1, UBND TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Stop And Go Art Space tổ chức chương trình trình diễn thời trang trên đường phố tại Cung đường nghệ.

Trình diễn bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang trên Cung đường nghệ thuật Đà Lạt

Chương trình trình diễn thời trang trên đường phố có tên gọi Dalat Street Fashion Show nằm trong chuỗi hoạt động Cung đường nghệ thuật mang chủ đề City of Arts, ra mắt với Bộ sưu tập Bơkau Lang Labiang (Hoa Lang Biang) của Nhà thiết kế K’Jona.

48 bộ trang phục trong bộ sưu tập đặc biệt mang bản sắc của vùng đất Đà Lạt này đã truyền tải thông điệp đẹp mộc mạc của người con gái K'ho Langbiang từ xưa đến nay qua thời trang nhí, thời trang công sở, dạo phố, dạ hội.

Trang phục mộc mạc của người con gái K'ho Langbiang

Bộ sưu tập đem đến cái nhìn mới về trang phục về người con gái K’ho, hiện đại trẻ trung nhưng không kém phần mộc mạc đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa riêng có của dân tộc mình.

Sự kết hợp giữa bản sắc dân tộc và tính hiện đại, một định hướng không chỉ thể hiện trình độ sáng tạo cao mà còn có ý nghĩa thực tiễn, đảm bảo sức thu hút, sự gần gũi giữa trang phục truyền thống với giới trẻ, thuyết phục được giới trẻ lựa chọn, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống của người K’ho một cách hiệu quả.

Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các band nhạc đường phố, tiết mục độc tấu saxophone, violin.

Trang phục kết hợp nét truyền thống và hiện đại

Cung đường nghệ thuật là dự án cố định khởi động bằng việc chào mừng kỷ niệm 130 năm hình thành và phát triển TP Đà Lạt (1893 - 2023); đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc, do UBND TP Đà Lạt, UBND phường 2 và phường 1 tổ chức, phối hợp thực hiện cùng đơn vị Stop And Go Art Space.

Các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, phục vụ du khách

Dự án góp phần đưa nghệ thuật tiếp cận và tương tác gần nhất với cộng đồng, tạo ra một tụ điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm thành phố.

Đồng thời thể hiện mong muốn quảng bá hình ảnh con người, phong cảnh, các nét tinh hoa Việt nam, với điểm nhấn là phố núi Đà Lạt; nhấn mạnh vị thế đặc biệt về văn hóa nghệ thuật của Đà Lạt; xây dựng Đà Lạt trở thành một thành phố sáng tạo toàn cầu theo tiêu chí UNESCO và hướng đến thành phố di sản thế giới.

VÕ TÙNG