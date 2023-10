Trung tâm pháp y 'bế tắc' vì giám đốc chưa có chứng chỉ giám định viên

Ngày 27-10, Viện Pháp y Quốc gia có văn bản yêu cầu Trung tâm Giám định Pháp y (TTGĐPY) tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận trưng cầu giám định pháp y; đồng thời giám đốc trung tâm này ký xác nhận vào kết luận giám định theo đúng quy định, tránh ảnh hưởng đến tiến độ, thời hạn điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng.

Yêu cầu trên của Viện Pháp y Quốc gia được đưa ra sau khi TTGĐPY tỉnh Gia Lai có văn bản đề xuất các cơ quan trưng cầu cá nhân giám định viên pháp y giám định vì giám đốc TTGĐPY tỉnh Gia Lai chưa có chứng chỉ giám định viên.

Tuy nhiên, trong văn bản phản hồi, Viện Pháp y Quốc gia không đồng ý với đề xuất trên.

Bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Gia Lai trái quy định. Ảnh: LK.

Viện Pháp y Quốc gia dẫn Điều 12, Điều 24 Luật Giám định tư pháp nêu: TTGĐPY là tổ chức giám định tư pháp công lập, có nghĩa vụ tiếp nhận, phân công người có khả năng chuyên môn phù hợp với nội dung trưng cầu.

Để đảm bảo việc giám định pháp y thực hiện đúng theo quy định, giám đốc TTGĐPY phải có văn bản phân công giám định viên giám định và có trách nhiệm ký xác nhận vào kết luận giám định.

Theo Viện Pháp y Quốc gia, từ ngày 2-10, khi giám đốc mới của TTGĐPY tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm, đến ngày 15-10, các giám định viên của trung tâm giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng nhưng giám đốc không ký xác nhận vào các kết luận giám định là chưa đúng quy định pháp luật.

Theo một nguồn tin, từ ngày 2 đến 14-10, TTGĐPY tỉnh Gia Lai tiếp nhận 27 hồ sơ trưng cầu giám định. Tuy nhiên, hầu hết những hồ sơ này đang bị tồn đọng do giám đốc trung tâm chưa ký vào kết luận giám định. Lý do: ông Trần Quang C, tân giám đốc TTGĐPY tỉnh Gia Lai chưa có chứng chỉ giám định viên.

Khoản 2, Điều 4, Nghị định 85/2013 quy định: giám đốc, các phó giám đốc phụ trách chuyên môn về giám định phải là giám định viên tư pháp. Giám đốc sở y tế bổ nhiệm giám đốc, các phó giám đốc TTGĐPY cấp tỉnh và thông báo cho sở tư pháp về việc bổ nhiệm đó.

Trao đổi với PV, một số giám định viên pháp y cho rằng giám đốc TTGĐPY phải là giám định viên và đây là quy định bắt buộc.

Nếu giám đốc TTGĐPY chưa phải là giám định viên thì không thể ký kết luận trong các kết quả do giám định viên giám định và điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác giám định tư pháp.

TTGĐPY tỉnh Gia Lai đề xuất trưng cầu cá nhân giám định viên pháp y giám định.

Trao đổi với PLO việc Sở Y tế bổ nhiệm ông Trần Quang Chỉ, Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, người chưa có chứng chỉ giám định viên làm giám đốc TTGĐPY, ông Nguyễn Đình Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai, nói việc bổ nhiệm này thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

Theo ông Tiến, trước khi bổ nhiệm ông Chỉ làm giám đốc TTGĐPY tỉnh Gia Lai, Sở Y tế có làm việc với Sở Nội vụ. Tuy nhiên, Sở Nội vụ chỉ kiểm tra bằng cấp chứ không biết rõ quy định việc giám đốc ký kết luận giám định.

"Đúng ra, khi bổ nhiệm, Sở Y tế phải lường hết chuyện này. Sau khi biết được thông tin, tôi đã yêu cầu anh em rà lại. Sở Nội vụ sẽ làm việc lại với Sở Y tế”- ông Tiến nói.

