Tuyên án tử hình người lái xe hơi đi 'ship hàng' ra Hà Nội

(PLO)- Thua cá độ, Tài liều lĩnh đi vận chuyển thuê ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội để lấy tiền công 100 triệu đồng.

Ngày 26-9, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với bị cáo Phạm Xuân Tài (43 tuổi, quê huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hồ sơ thể hiện: Cảnh sát nổ súng bắt quả tang Tài đang vận chuyển 25,8 kg ma túy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào đêm 12-7-2021.

Trước khi bị bắt, Tài thuê nhà ở cùng với bạn gái tại phường Phúc Lợi quận Long Biên, TP Hà Nội. Trong mùa giải Euro năm 2021, Tài không yêu thích bóng đá nhưng ham đánh bạc, cá độ rồi thua lỗ số tiền lớn dẫn đến túng quẫn.

Ngày 10-7, Tài di chuyển lên khu vực biên giới Việt - Lào thuộc địa phận huyện Thanh Chương mua ma túy, sau đó đưa xuống TP Vinh tiêu thụ hoặc chuyển ra “phân phối” tại Hà Nội.

Để có tiền trả nợ, Tài vào TP Vinh "hóa thân" là người vận chuyển hoa quả hòng che mắt lực lượng chức năng để vận chuyển ma túy thuê.

Một người đàn ông tên Ấm đã thuê Tài vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội với tiền công 100 triệu đồng.

Trưa 11-7-2021, Tài điều khiển xe hơi từ Hà Nội vào khu vực Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) để vận chuyển ma túy cho Ấm. Sau khi nhận “hàng”, Tài điều khiển xe hơi theo hướng Hà Nội thì bị Công an TP Vinh phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương, Đội 3 Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Tang vật thu giữ hai ba lô đựng hơn 25 kg ma túy các loại và súng cùng bảy viên đạn.

Theo hồ sơ và tại phiên Tòa, Tài khai không rõ lai lịch địa chỉ nơi ở của người đàn ông tên Ấm. Tài chỉ thừa nhận có vận chuyển thuê ma túy chứ súng trong ba lô thì Tài không biết của ai.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Tài đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy rất lớn nên cần loại trừ ra khỏi xã hội để răn đe, phòng ngừa chung.

ĐẮC LAM