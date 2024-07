Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi 16/07/2024 15:25

Sáng 16-7, UBND tỉnh Long An phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng công nhân lao động giỏi năm 2024.

Giao lưu với công nhân lao động giỏi, điển hình tiên tiến. Ảnh: HD

Những năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đạt nhiều kết quả thiết thực góp phần trong việc xây dựng giai cấp công nhân hiện đại và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, toàn diện. Các cấp công đoàn đã kịp thời đề ra nhiều biện pháp và hình thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện. Từ đó, đã kích thích người lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ và gắn bó lâu dài với quá trình phát triển của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HD

Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trong năm 2023, là năm tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An từng bước phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, tính chung năm 2023 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 5,77% (trong đó, khu vực I tăng 4,12%; khu vực II tăng 6,91%; khu vực III tăng 5,33%). Với mức tăng trưởng trên, mặc dù thấp hơn chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn là mức khá so với cả nước (cả nước tăng 5,05%). Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 20.258 tỷ đồng, đạt 104,5% so với dự toán Trung ương, đạt 100,5% so dự toán tỉnh giao.

Ông Nguyễn Minh Lâm biểu dương tinh thần lao động sáng tạo của công nhân, lao động tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động và tạo điều kiện cho công nhân lao động tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ học vấn, tay nghề nhất là quan tâm, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động.

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng quà cho công nhân lao động giỏi năm 2024. Ảnh: HD

"Năm 2024 tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, tôi đề nghị các cấp, ngành và tổ chức Công đoàn trong tỉnh tiếp tục vận động công nhân lao động hăng hái thi đua, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, tiết kiệm - hạ giá thành, giữ vững thương hiệu hàng Việt Nam cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường thế giới. Cùng với đó, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động của doanh nghiệp; quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của công nhân lao động…" ông Lâm nói.

Các công nhân lao động giỏi được khen thưởng trong hội nghị. Ảnh: HD

UBND tỉnh Long An và Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho 300 công nhân lao động có thành tích trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng quà cho bà Phan Thị Ảnh. Ảnh: HD

Nhân dịp này, bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn lao động Việt Nam đến trao tặng quà cho Bà Phan Thị Ảnh (ngụ ở phường 3, TP Tân An, tỉnh Long An) là người có công cách mạng giúp đỡ cách mạng.