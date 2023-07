Tuyển nữ Việt Nam đã đến New Zealand, ổn định nơi đóng quân

(PLO)- Đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt chân đến New Zealand vào hôm nay 6-7 để chuẩn bị cho World Cup 2023 sau đúng 24 giờ bay.

Thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) sáng nay (6-7), trưa ngày 6-7 (giờ địa phương), tuyển nữ Việt Nam đã hoàn tất 3 chặng bay để có mặt tại thành phố Napier, nơi sẽ diễn ra trận giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ New Zealand, khởi động giai đoạn chuẩn bị cuối cùng hướng đến World Cup 2023 tại New Zealand và Úc.

Tuyển nữ Việt Nam bay từ sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 12h35 ngày hôm qua 5-7. Thầy trò HLV Mai Đức Chung trải qua 3 chặng bay: Hà Nội – Changi – Auckland – Napier với tổng thời gian di chuyển gần 24 giờ.

VFF cho biết, ngay khi nhập cảnh tại sân bay Auckland, tuyển nữ Việt Nam nhận được sự đón tiếp chu đáo từ phía LĐBĐ thế giới (FIFA) và BTC địa phương. Nhờ đó, các thủ tục nhập cảnh diễn ra thuận lợi, tạo điện kiện cho thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng di chuyển sang chuyến bay nội địa tới Napier.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có 6 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu tại Napier. Trong thời gian này, toàn đội lưu trú tại khách sạn Swiss-belboutique, cách sân thi đấu giao hữu McLean Park chỉ 5 phút di chuyển bằng xe bus. Dù có nắng nhưng thời tiết tại Napier ở thời điểm này vẫn có chút lạnh với nhiệt độ khoảng 14 độ C.

Tại New Zealand, tuyển nữ Việt Nam còn 2 trận thi đấu giao hữu nữa. Ngày 10-6, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà New Zealand và ngày 14-7 sẽ gặp Tây Ban Nha. Tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 32 thế giới, trong khi hai đối thủ đá giao hữu là New Zealand và Tây Ban Nha lần lượt xếp hạng 26 và 6 FIFA.

Tại VCK World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với nhà ĐKVĐ thế giới Mỹ, á quân thế giới Hà Lan và Bồ Đào Nha. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp Mỹ (ngày 22-7), Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8).

