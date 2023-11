Tuyển nữ Việt Nam thua nhẹ Nhật Bản

So với trận Nhật Bản thắng nữ Việt Nam 7-0 ASIAD 19 cách đây một tháng, thì trận này, HLV Akira của Nhật cài cắm vài vị trí chủ lực.

Tuy nhiên Nhật Bản vẫn thắng Việt Nam 2-0 để toàn thắng ba trận ở bảng C và vào giai đoạn ba vòng loại Olympic Paris 2024.

Vài trụ cột của Nhật Bản được HLV Akira cài cắm ở trận này là Shimizu Risa, Tanaka Mina, Chiba Remina... còn lại những gương mặt trẻ.

Tuyển Việt Nam lập "hàng rào" trước pha đá phạt trực tiếp của Nhật Bản. Ảnh: CTP

Cùng với đó, tuyển Nhật Bản hiểu rất rõ thực lực của Việt Nam nên nhà vô địch ASIAD 19 chỉ chơi cầm chừng, không quá “siết” đối thủ. Chính vì đó các cô gái Việt Nam dễ dàng tiếp cận trận đấu và chơi có vẻ cân bằng hầu như suốt hiệp 1.

Việt Nam giữ sạch mành lưới được 40 phút trước khi Shimizi Risa chọc thủng bằng pha đệm lòng cận thành sau các pha phối hợp đan xen bóng rất khó chịu của Nhật Bản. Bàn thắng thứ hai cũng là bàn thắng cuối trong trận này của Nhật Bản do công Miyabi ghi phút thứ 53. Thắng Việt Nam 2-0, Nhật Bản toàn thắng ba trận (thắng Ấn Độ 7-0, thắng Uzbekistan 2-0) lên ngôi nhất bảng C và giành quyền vào giai đoạn ba. Trong khi đó, nữ Việt Nam hết hi vọng giành vé vớt và dừng chân ở vòng loại thứ hai Olympic Paris với 1 thắng và 2 thua.

Như vậy trong vòng một tháng, tuyển nữ Việt Nam và tuyển Nhật Bản gặp nhau hai lần và Việt Nam toàn thua, để thủng lưới chín bàn và không ghi được bàn thắng nào.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng HLV Mai Đức Chung dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam. Hết năm nay, ông Chung sẽ chia tay đội tuyển để về an dưỡng tuổi già sau chuỗi năm tháng đưa bóng đá nữ Việt Nam trở thành vô địch tuyệt đối Đông Nam Á, vào giai đoạn ba vòng loại Olympic (Olympic Tokyo 2021) và đặc biệt là lần đầu giúp bóng đá nữ góp mặt ở vòng chung kết World Cup.

Triều Tiên (đỏ) đánh bại Thái Lan 7-0. Ảnh: CTP

Bóng đá nữ Việt Nam chia tay HLV Mai Đức và sẽ tìm người thay thế để tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao.

DUY ÂN