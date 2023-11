Tuyển nữ Việt Nam cầm chân Nhật Bản cách nào?

17 giờ, ngày 1-11, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai Olympic 2024 gặp đối thủ lớn Nhật Bản. Theo VFF, trước trận đấu với đối thủ hàng đầu tại châu lục, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực hết mình để giành được kết quả tích cực nhất.

Tuy nhiên, cực khó cho tuyển nữ Việt Nam thua hòa Nhật Bản, nếu không muốn nói là không thể, khi đối phương đá thật. Trong quá khứ, tuyển nữ Nhật Bản toàn thắng sáu trận đụng độ các đồng nghiệp Việt Nam, ghi đến 31 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Gần nhất ở vòng bảng ASIAD 19 hồi tháng 9 tại Trung Quốc, tuyển nữ Nhật Bản đá bằng đội hình phụ vẫn thắng thầy trò Mai Đức Chung 7-0.

Hiện tại, các cô gái Nhật Bản đang dẫn đầu bảng C với hai trận thắng Ấn Độ 8-0 và thắng chủ nhà Uzbekistan 2-0. Chỉ cần hòa Việt Nam trận cuối hoặc thậm chí là thua, Nhật Bản vẫn chắc chắn giành ngôi đầu đi tiếp. Nhưng cơ hội cho thầy trò ông Chung có 3 điểm gần như bằng 0.

HLV Mai Đức Chung hứa hẹn sẽ cho học trò giành kết quả tốt nhất khi đụng độ đối thủ lớn Nhật Bản. Ảnh: VFF.

Vị chiến lược gia kỳ cựu Mai Đức Chung cho biết: “Ai cũng biết Nhật Bản mạnh như thế nào. Họ vừa trải qua kỳ World Cup và ASIAD rất ấn tượng. Vì vậy, đây là trận đấu khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam. Dẫu vậy, với tinh thần quyết tâm cao độ, chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Bóng đá vẫn ẩn chứa biến số bất ngờ. Đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng để giành một kết quả tốt nhất trong khả năng có thể”.

Trong buổi tập cuối cùng ở Uzbekistan chiều 31-10, HLV Mai Đức Chung dành khá nhiều thời gian nhắc nhở các học trò về những điểm cần lưu ý trong trận đấu với Nhật Bản, đồng thời rà soát lực lượng, đảm bảo các cầu thủ đều có sức khỏe và thể trạng tốt.

Ở lượt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển nữ Ấn Độ. Nhưng đáng tiếc trong trận ra quân, Huỳnh Như và đồng đội để thua sít sao chủ nhà Uzbekistan 0-1. Theo điều lệ giải, ba đội đứng đầu mỗi bảng, cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành quyền đi tiếp vào vòng 3 Olympic Paris 2024.

Sau trận đấu cuối vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 tại Uzbekistan. HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: VFF.

Như vậy, sau hai trận toàn thắng, Nhật Bản tạm dẫn đầu với 6 điểm (hiệu số +9). Vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là tuyển nữ Việt Nam và Uzbekistan. Hai đội có cùng 3 điểm (1 thắng, 1 thua), nhưng thầy trò Mai Đức Chung xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 so với -1). Đứng cuối bảng C là tuyển nữ Ấn Độ khi chưa có được điểm số nào sau hai trận toàn thua.

Đang tạm xếp thứ 2, nhưng cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai Olympic 2024 của tuyển nữ Việt Nam là rất khó khăn khi ở lượt trận cuối cùng, thầy trò Mai Đức Chung đọ sức với đối thủ lớn Nhật Bản, trong khi Uzbekistan chỉ chạm trán đội bóng được đánh giá yếu hơn là Ấn Độ.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn tích cực tập luyện với sự quyết tâm cao nhất, thi đấu hết mình với tinh thần không từ bỏ. Và cũng sau trận đấu chiều 1-11, HLV Mai Đức Chung sẽ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam.

NGỌC ANH