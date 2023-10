VAR có mang lại công bằng ở V-League?

Tần suất áp dụng VAR nhiều hơn nhưng cũng bộc lộ nhiều mối lo và tranh luận hơn.

Trong quá trình học hỏi và thực nghiệm VAR ở làng bóng Việt Nam (VN) cũng vừa nảy sinh một số thắc mắc của dư luận về cách ứng dụng liệu có đúng theo khuyến cáo của FIFA, đặc biệt là giới trọng tài nội có công tâm khi đưa ra những phán quyết. Mới nhất, trong trận đấu giữa chủ nhà Viettel hòa đội khách Thanh Hóa 1-1, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải bị đặt dấu hỏi về cách xử lý tình huống có can thiệp của VAR.

Nếu ở trận Hải Phòng - HA Gia Lai, tình huống xem VAR quyết định phạt đền ở phút 73 ai cũng thấy trọng tài Đình Thái rất khó khăn vì quá ít góc máy giúp ông xác định bóng đã chạm tay Diakite thì ở trận Viettel - Thanh Hóa, trọng tài Hải lại khiến người hâm mộ lo ngại về cách nhìn nhận tình huống. Không chỉ là thắc mắc về việc thay đổi quyết định tình huống phạt đền dành cho Thanh Hóa bị xóa và thay bằng thẻ vàng cho Rimario, mà còn là hàng loạt tình huống đáng phân tích. Như pha phạm lỗi ngăn cản bàn thua của Tuấn Tài khi Rimario đối mặt với thủ môn Văn Phòng chỉ bị cảnh cáo bằng thẻ vàng cùng nhiều tình huống mà người xem và cả cầu thủ hai đội khó chịu với nhận định khi xem VAR của trọng tài Hải.

Trọng tài Việt Nam đang thích nghi dần với VAR nhưng yếu tố quyết định vẫn là con người.

Ảnh: CTV

Trưởng ban Trọng tài Đặng Thanh Hạ lên tiếng: “Nguyên tắc quan trọng nhất khi vận hành trận đấu có VAR của FIFA là “VAR can thiệp tối thiểu nhưng hiệu quả phải tối đa”. Vì thế, VAR chỉ can thiệp khi cho rằng trọng tài đã đưa ra một quyết định sai rõ ràng hoặc bỏ qua một tình huống nghiêm trọng liên quan đến phạt đền, bàn thắng, thẻ đỏ trực tiếp và phạt thẻ nhầm cầu thủ. Tuy nhiên, ở đây phần quyết định lại không phải từ “máy” mà do nhận định của trọng tài, tức yếu tố con người sau khi xem lại các tình huống. Mà tình huống ở đây đôi lúc cũng gặp khó khăn như trường hợp trọng tài Đình Thái trong trận Hải Phòng - HA Gia Lai bị góc khuất và dữ liệu từ VAR cung cấp không đầy đủ. Đấy cũng là nhận xét rất thật của HLV Chu Đình Nghiêm khi được hỏi về VAR tại V-League.

VAR đã và đang có một bước tiến dài trong việc cải thiện sự công bằng cho các đội bóng nhưng phần quyết định vẫn là từ con người, từ nhận định và góc nhìn của trọng tài hoặc dữ liệu cung cấp cho trọng tài có đủ không nên mới nảy sinh tranh cãi.

Hy vọng các trọng tài tại V-League sẽ ngày càng bắt nhịp đúng và nâng cao tính hiệu quả của VAR bằng những nhận định chính xác và đúng luật để VAR thực sự là “người trợ lý đắc lực” giúp trọng tài và giúp các đội bóng không chết oan.

Vòng 2 V-League: Đội chủ nhà đều thua Bất ngờ ở vòng đấu thứ hai V-League, không có đội chủ nhà nào giành chiến thắng. Đáng chú ý nhất ở sân Hàng Đẫy, đương kim á quân Hà Nội dẫn trước Hải Phòng 2-1 trong một chiều cổ động viên đội khách bị cấm cửa nhưng cuối cùng lại thua ngược 3-5. Có ba đội chủ nhà bỏ túi 1 điểm khi Quảng Nam cầm chân CLB TP.HCM, Hà Tĩnh hòa SL Nghệ An và Viettel bị Thanh Hóa chia điểm đều với tỉ số 1-1. Còn lại, các đội chủ nhà Bình Định thua B. Bình Dương 0-2, Nam Định đánh bại chủ sân Khánh Hòa 3-2 và HA Gia Lai đại bại 0-3 trước đội khách Công an Hà Nội. TT

ĐĂNG HUY