Lắt léo vòng 18 V-League 14/04/2025 17:06

(PLO)- Hạ màn vòng 18 V-League 2024 - 2025 xoay quanh cuộc đua vô địch khi cả ba đội dẫn đầu bảng đều bị cầm hòa, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong cuộc chiến trụ hạng ngày càng cam go ở nhóm đèn đỏ.

Một vòng đấu mà các đội thuộc khu vực nguy hiểm đã đồng loạt lên tiếng, khiến cục diện không còn bất kỳ chỗ đứng an toàn nào cho những đội bóng thiếu ổn định. CLB Bình Định (16 điểm), đang bị đẩy xuống vị trí thứ 13 với nguy cơ phải đá play off, đã tạo ra cú hích lớn khi đánh bại Quảng Nam với tỷ số tối thiểu 1-0.

Chiến thắng ở vòng 18 V-League giúp thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy thu hẹp khoảng cách với nhóm an toàn xuống còn 2 điểm, thắp lên hy vọng trụ hạng rõ rệt.

3 đội cuối bảng từ hòa tới thắng

Dù mùa giải này còn đến 8 vòng đấu, nhưng trong bối cảnh khoảng cách giữa các đội cực kỳ sít sao, mỗi điểm số hiện tại đều rất quý giá. Sau cú ngã ngựa trước đội khách Hà Tĩnh, đội bóng đất Võ bất ngờ đánh bại chủ nhà Quảng Nam để tạo khoảng cách hai trận thắng với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng (10 điểm). Vẫn còn nằm ở suất tranh vé vớt, HLV Bùi Đoàn Quang Huy lạc quan cho rằng tinh thần chiến đấu của Bình Định sẽ không dừng lại, khi cơ hội thoát hiểm đang ngày một rõ nét.

Nhà đương kim vô địch Nam Định bị đội khách TP.HCM cầm chân ngay tại thánh địa Thiên Trường. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Không chỉ có Bình Định, nhiều cái tên khác ở nhóm cuối cũng bất ngờ giành được điểm số quan trọng. CLB TP.HCM đã tạo nên một màn trình diễn đáng khích lệ khi buộc đương kim vô địch Nam Định chia điểm ngay tại Thiên Trường. Bị đánh giá thấp hơn và sở hữu phong độ sân khách khá tệ, đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương đã chơi một trận cực kỳ kỷ luật.

Bàn thắng sớm của Thanh Thảo sau đường căng ngang chuẩn xác của Mạnh Cường đã thắp lửa tinh thần mạnh mẽ cho đội khách. Tiếc cho TP.HCM để chủ nhà gỡ hòa ở phút 60 sau cú sút phạt đổi hướng của Romulo, nhưng việc bảo toàn tỷ số 1-1 trong thế 10 người trong 20 phút cuối trận đã nói lên sự nỗ lực không nhỏ. 1 điểm quý giá này đủ giúp CLB TP.HCM giữ vững khoảng cách 5 điểm so với vị trí phải đá play off của Bình Định.

1 điểm trên sân của Bình Dương cũng là vốn quý cho đội cuối bảng SHB Đà Nẵng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong khi đó, đội cuối bảng SHB Đà Nẵng tiếp tục tạo bất ngờ khi cầm hòa Bình Dương 1-1 ngay tại Gò Đậu. Bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của Minh Quang giúp đội bóng sông Hàn có lợi thế tinh thần lớn. Không may bị gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1 sau cú đá 11m thành công của Nguyễn Tiến Linh, nhưng với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hoàn toàn có thể lạc quan trong hành trình còn lại.

Dưới thời nhà cầm quân mới, tinh thần của đội bóng trẻ trung SHB Đà Nẵng có bước chuyển biến tích cực, dù lực lượng không có sự tăng cường nào đáng kể so với giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, cơ hội cho thầy trò Lê Đức Tuấn đào thoát khỏi vị trí cuối bảng là rất bấp bênh sau vòng 18 V-League, khi cuộc chơi ngày càng ngắn lại.

Ông lớn bị cầm chân

Đội nhì bảng Hà Nội không thể thắng ở sân nhà của Hải Phòng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Cũng ở vòng 18 V-League, hai đội bóng SL Nghệ An và Thanh Hóa tạo nên một trận hòa tẻ nhạt, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa chiến thuật. Với đội bóng xứ Nghệ, 1 điểm giúp họ tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn so với nhóm nguy hiểm. Trong khi đó, Thanh Hóa vẫn đang lặn ngụp tìm kiếm chiến thắng đầu tiên dưới triều đại HLV Tomislav Steinbruckner – người được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ Thanh hồi sinh sau chuỗi trận thất vọng.

Trận đấu giữa Hải Phòng và đội nhì bảng Hà Nội FC trên sân Lạch Tray cũng là điểm nhấn đáng chú ý của vòng 18 V-League. Người cũ Chu Đình Nghiêm tiếp tục cho thấy sự am hiểu và sắc sảo khi đối đầu đội bóng cũ. CLB Hải Phòng đã phong tỏa hoàn toàn sức mạnh tuyến giữa của Hà Nội FC, khiến các ngôi sao tấn công của đội khách không thể có đất diễn.

Không sở hữu đội hình mạnh về chiều sâu hay ngôi sao nổi bật, nhưng đội bóng đất cảng lại luôn biết cách tạo ra sự gắn kết tuyệt đối, điều vốn là điểm mạnh nhất dưới thời HLV Chu Đình Nghiêm. Họ đang là một trong những đội đáng xem nhất ở nửa dưới bảng xếp hạng, đặc biệt sau màn trình diễn trước Hà Nội vòng 18 V-League.

Kết quả ở vòng 18 V-League có lợi cho nhóm cuối bảng.

Nhìn về nhóm đua vô địch, vòng 18 V-League có thể xem là những cơ hội bị bỏ lỡ của tốp đầu. Nam Định vẫn dẫn đầu với 35 điểm, nhưng việc không thắng trước CLB TP.HCM khiến họ chỉ duy trì khoảng cách 4 điểm với CLB Hà Nội (31 điểm) và 5 điểm với Viettel (30 điểm). Cả ba đội đều bị chia điểm ở vòng này, khiến cuộc đua vô địch hứa hẹn vẫn sẽ còn vô cùng kịch tính và khó đoán trong những vòng đấu cuối.

Với sự vươn lên mạnh mẽ của nhóm cuối bảng, V-League 2024-2025 đang chứng kiến một mùa giải mà ranh giới giữa trụ hạng và rớt hạng ngày càng mong manh. Mỗi vòng đấu tiếp theo là nơi các đội tốp đầu chạy đua ráo riết tranh ngôi vương, và ngược lại là những màn đấu trí căng thẳng dưới đáy bảng xếp hạng, nơi sự ổn định và bản lĩnh sẽ quyết định tất cả.