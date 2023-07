Tuyển nữ VN dễ gì có cơ hội tốt như thế

(PLO)- Tiếp cận với những đội giỏi và cực giỏi mới biết mình là ai.

Nữ New Zealand vừa đánh bại tuyển nữ VN 2-0 tại sân McLean Park ở Napier. Đồng chủ nhà World Cup 2023 coi đó là cơ hội xốc lại tinh thần sau chuỗi 10 trận không biết thắng.

Rõ ràng nhìn trận đấu thì tuyển nữ VN thua đối thủ 0-2 cũng chẳng có gì đáng nói. New Zealand xếp hạng 26 FIFA còn VN là 32, New Zealand là một đội bóng thực dụng kiểu châu Âu, và nhất là gần người hàng xóm Úc. Đó là nét bóng đá đậm chất Âu.

Mà đã là châu Âu thì khoa học và cực kỳ thực dụng. Khi đối đầu với một đối thủ thì bỏ công nghiên cứu rất kỳ công, dẫu đối thủ đó là “kèo dưới”.

New Zealand đã nghiên cứu kỹ VN, đó là đối thủ có chiều cao cân nặng thua thiệt so với New Zealand rất nhiều. Thế là họ thực thi hai điều, khai thác triệt để mặt mạnh của mình để tạo sự khác biệt với đối phương, hạn chế đến mức thấp nhất, triệt tiêu thế mạnh của đối phương.

Ở đây New Zealand đã áp dụng bài pressing, đã mạnh, khỏe, bền, nhanh còn lại chơi pressing toàn mặt sân thì thật khó.

HLV Mai Đức Chung đưa ra sơ đồ đội hình 5-3-2, nặng tính phòng ngự. Và VN tiếp cận trận đấu bằng việc giao thế trận cho New Zealand để chơi phần sân nhà. Tuy nhiên dù chơi sơ đồ năm hậu vệ, trong đó có ba trung vệ, VN cũng không thể bảo vệ mành lưới sạch được trong 90 phút. Thật là khó, nếu chiều cao của cầu thủ VN khiêm tốn nhưng sức mạnh và sức bền của các cô gái VN tốt như Hàn Quốc hay Nhật Bản thì phá vỡ được những thứ đối thủ áp đặt xuống.

Nhưng đằng này, sức bật, sức mạnh của nữ VN cũng không thể so sánh được với New Zealand.

Ngày 14-7 tới, tuyển VN sẽ có trận giao hữu thứ hai tại New Zealand gặp Tây Ban Nha, đây là một thế lực của bóng đá châu Âu. Nữ Tây Ban Nha cũng giống bóng đá nam, đó là lối chơi đậm chất kỹ thuật, tiki-taka, kỹ thuật tinh thế, sức mạnh và sức bền không cần khai thác triệt để, nhưng để triển khai được lối chơi kỹ thuật nhuần nhuyễn đó thì sức mạnh và sức bền phải đảm bảo.

Tuyển VN đến với World Cup này là để học hỏi, dễ gì có cơ hội đá với New Zealand, Tây Ban Nha, Đức, rồi vào giải lại gặp Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha...Hãy học hỏi và vượt qua chính mình.

THANH PHƯƠNG