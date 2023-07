Tuyển Việt Nam chuẩn bị gì trước các đối thủ mạnh ở World Cup?

Trận đấu mở màn của tuyển nữ Việt Nam (VN) tại New Zealand 2023 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng nhất trong lịch sử thể thao nước nhà. Cuộc đụng độ với đương kim vô địch thế giới Mỹ tại sân Eden Park ngày 22-7 là lần đầu tiên một đội tuyển quốc gia VN thi đấu tại vòng chung kết FIFA World Cup.

Chia sẻ với FIFA, HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất vinh dự được dẫn dắt tuyển nữ VN tham dự cuộc chơi lớn nhất hành tinh và giải thích đội bóng của ông sẽ làm cho người dân tự hào: “Người VN rất nhiệt tình và đam mê bóng đá. Khi tuyển nam hay tuyển nữ của chúng tôi giành chiến thắng, mọi người đổ ra đường cổ vũ. Những hình ảnh này kích thích tinh thần của chúng tôi. Khi lá cờ Tổ quốc giương cao và chúng tôi hát quốc ca tại World Cup, không gì có thể làm chúng tôi hạnh phúc hơn”.

Luôn "cháy" hết mình

. FIFA: Lần đầu tiên VN tham dự World Cup nữ, ông có thể tóm tắt thành tích này có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân và các cầu thủ của mình không?

+ HLV Mai Đức Chung: Tôi cảm thấy rất vinh dự cho toàn đội. Chúng tôi đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Tuyển nữ VN đã từng bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup trước đây nhưng lần này chúng tôi đã làm được. Giấc mơ của chúng tôi đã trở thành sự thật.

. Ông nhớ gì về trận đấu lịch sử khi học trò của ông chiến thắng đội Đài Loan 2-1 trong trận play off và giành vé dự World Cup?

+ Đó là khoảng thời gian rất khó khăn vì trước giải đấu chúng tôi chịu ảnh hưởng lớn từ cơn bùng phát dịch COVID-19. Nhiều cầu thủ không có thời gian để phục hồi nhưng họ luôn “cháy” hết mình, thi đấu với quyết tâm cao.

Trước trận quyết định với Đài Loan, tôi đã nói với toàn đội: “Chúng ta chỉ còn cách World Cup nửa bước chân. Các bạn có thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu chúng ta giành được tấm vé đến đó. Mỗi người hãy cố gắng hết sức. Sự kết hợp sức mạnh của mỗi bạn sẽ tạo ra sức mạnh to lớn cho toàn đội và người hâm mộ đang háo hức chờ đợi chúng ta giành chiến thắng”.

Và các cầu thủ của chúng tôi đã có trận đấu để đời đáng nhớ bằng tất cả nỗ lực tột bậc.

Háo hức chờ đợi

. Đội bóng của ông sẽ đối đầu với Mỹ, nhà đương kim vô địch thế giới, trong trận mở màn tại New Zealand. Ông sẽ tiếp cận thử thách đó như thế nào?

+ Khi gặp những đội rất mạnh như Mỹ, chúng tôi không căng thẳng gì cả. Lý do tôi nói vậy là bởi vì chúng tôi rất hiếm khi được thi đấu với đội bóng hàng đầu thế giới, với những cầu thủ nổi tiếng… Chúng tôi chờ đón trận đấu này với tâm trạng háo hức. Và tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ có sự chuẩn bị tốt, đặc biệt là về mặt thể chất...

. Một trong những cầu thủ trụ cột của đội là tiền đạo Huỳnh Như. Năm ngoái, cô trở thành cầu thủ nữ VN đầu tiên ký hợp đồng với một CLB chuyên nghiệp châu Âu khi gia nhập Lank Vilaverdense của Bồ Đào Nha. Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với bóng đá VN?

+ Thật vinh dự khi một cầu thủ Đông Nam Á được một đội bóng châu Âu ký hợp đồng. Với cá nhân Huỳnh Như, đấy là một dấu ấn và là thành tích lớn mà tôi nghĩ đó cũng là một vinh dự cho làng bóng của chúng tôi. Huỳnh Như là tấm gương sáng cho các cầu thủ nữ noi theo và điều đó giúp bóng đá nữ VN được nhiều người biết đến và tôn trọng.

. Một nhân tố chủ lực khác của đội là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Ông thấy sự ảnh hưởng của cô ấy đối với toàn đội ra sao?

+ Thùy Trang là cầu thủ lớn tuổi nhất nhưng cũng là một tấm gương sáng trong tập luyện, luôn phấn đấu không ngừng nghỉ. Tôi rất ngưỡng mộ những nỗ lực của Thùy Trang. Cô ấy luôn hỗ trợ các đồng đội của mình trên sân. Thùy Trang là một hình mẫu rất tốt và đã giúp đội ngũ huấn luyện của chúng tôi rất nhiều.

. Ông sẽ ưu tiên điều gì trong quá trình chuẩn bị cho World Cup?

+ Chúng tôi luôn chuẩn bị để đạt một tình trạng thể lực tốt nhất. Cầu thủ VN nhìn chung khá nhỏ con, vì vậy chúng tôi bù đắp bằng cách rèn luyện thể lực. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ suy nghĩ về đội hình chiến thuật và làm cho nó phù hợp với từng trận đấu. Chúng tôi không thể đá bóng bổng và dài mà thiên về phối hợp, di chuyển và nhanh. Chúng tôi phải áp dụng triết lý của mình và cố gắng xử lý các tình huống một cách nhanh chóng.

. Ông kỳ vọng tuyển nữ VN sẽ đạt được những gì tại World Cup 2023?

+ Chúng tôi không đặt tham vọng cao nhưng qua giải đấu này, các cầu thủ của chúng tôi sẽ học hỏi được nhiều điều. Đây là cơ hội để chúng tôi thi đấu với những đối thủ rất giỏi và có thể học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng từ những đội bóng và cầu thủ lớn. Chúng tôi tôn trọng tất cả đối thủ nhưng chúng tôi không sợ hãi.•

Chương Thị Kiều tái xuất

HLV Mai Đức Chung cùng các cộng sự thống nhất chọn danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường sang New Zealand để tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, sau khi gạch tên năm cầu thủ. Đặc biệt, trong danh sách lần này có sự trở lại của trung vệ Chương Thị Kiều. Trước đó, ông Chung đã tung Chương Thị Kiều vào sân ở 15 phút cuối trong trận giao hữu với CLB Schott Mainz (Đức) nhằm kiểm tra khả năng và phong độ của cô sau thời gian nghỉ để điều trị chấn thương. Tuyển nữ VN sẽ lên đường sang New Zealand vào trưa 5-7. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có gần hai tuần thích nghi với các điều kiện ở nơi diễn ra bảng E vòng chung kết World Cup 2023. Trong thời gian này, tuyển nữ VN có hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand (ngày 10-7) và Tây Ban Nha (ngày 14-7). TT