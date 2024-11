Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2024: Tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà World Cup 2025 lên ngôi nhất bảng 19/11/2024 20:19

Tuyển Việt Nam vừa đá xong lượt trận thứ ba và đánh bại chủ nhà futsal World Cup 2025, Philippines ở giải Futsal nữ Đông Nam Á.

Futsal nữ Philippines vừa manh nha để phát triển lâu dài và với mục tiêu này, FIFA đã “tặng quà” cho Philippines bằng việc năm 2025, Philippines sẽ là chủ nhà của phiên bản FIFA Futsal World Cup lần thứ nhất.

Dù đội tuyển futsal nữ futsal Philippines vừa mới học chơi futsal nhưng toàn bộ ban huấn luyện lại là người Tây Ban Nha, đây là mục tiêu lớn. Các HLV futsal Tây Ban Nha rất giỏi và họ đi khắp thế giới làm công tác huấn luyện.

Các cô gái Philippines tranh chấp rất quyết liệt. (Ảnh cắt clip).

Và với việc làm chủ nhà World Cup 2025, nên Philippines phải đầu tư quyết liệt.

Nhìn những cô gái Philippines thể hiện bước đầu cho thấy họ đã có những khái niệm của chơi môn bóng đá trong nhà, đó là lối cầm bóng, di chuyển, di chuyển chiến thuật và thậm chí những đôi chân biết “xào bóng”...kỹ năng cần thiết trong futsal.

Tuy nhiên họ vẫn phía dưới hai “bà chị” Đông Nam Á, tức Việt Nam và Thái Lan một đẳng cấp. Nếu cách đây hai ngày, Philippines thua Thái Lan 0-7, thì hôm nay họ thua Việt Nam 1-6.

Hiệp 1, tuyển nữ Futsal Việt Nam chỉ ghi một bàn do công Lan Mai ghi rất đẹp từ pha phối hợp đá biên.

Sang hiệp 2, năm bàn khác lần lượt do các cô gái Việt Nam ghi do công Thanh Ngân, Phương Anh, Lan Mai, Thu Phương và Thu Xuân. Bàn danh dự của chủ nhà Philippines do công Compo.

Với chiến thắng chủ nhà World Cup 2025, Philippines 6-1, tuyển Việt Nam lên ngôi đầu bảng với ba chiến thắng cùng hiệu số phụ bàn thắng/bại 16/3. Thái Lan cũng có ba chiến thắng và hiệu số phụ 10/1.

Giải có 5 đội đá vòng tròn, đội nhất và nhì bảng tranh ngôi vô địch. Đội xếp thứ ba và tư tranh hạng ba.

Khả năng cao ở lượt trận cuối tuyển Việt Nam gặp Thái Lan để tranh ngôi nhất bảng thì ngay ngày hôm sau hai đội lại tái đấu để tranh ngôi vô địch.

+ Lịch đấu lượt trận cuối ngày 20-11:

Việt Nam - Thái Lan (15 giờ), Philippines - Indonesia (18 giờ)