U-23 Việt Nam và tham vọng của làng bóng Đông Nam Á

Giới chuyên môn cho rằng đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) vào bảng D “dễ thở” và mục tiêu đầu của thầy trò HLV Philippe Troussier là vượt qua vòng bảng vào tứ kết dễ thành hiện thực nhưng tính xa hơn với vé dự Olympic Paris 2024 thì phải nhìn lại các đối thủ lớn.

Quyết tâm của HLV Troussier và toan tính của Malaysia

Thành tích tốt nhất của đội U-23 VN là ngôi á quân U-23 châu Á 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo nhưng tiếc là cuộc chơi này không tính suất chơi Olympic. Còn ở vòng chung kết U-23 châu Á 2024 thì ba đội có huy chương sẽ đến Paris vào mùa hè 2024, còn đội hạng tư thì tranh vé play off với đại diện của châu Phi.

HLV Troussier nói rằng ông mơ tiến sâu nhất có thể và tìm một chỗ đứng tại đấu trường lớn Olympic Paris. Ông cũng xác định các đối thủ tại bảng D: “Uzbekistan trên lý thuyết là đội mạnh nhất bảng, bởi họ đã thường xuyên giành giải cao ở các giải đấu trẻ châu lục những năm gần đây. Tôi đánh giá Kuwait và Malaysia chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé thứ hai bảng D vào tứ kết”.

U-23 Việt Nam và U-23 Malaysia từng chạm trán nhau và lần này là đối đầu ở giải châu Á.

 Ảnh: ANH THỎA

Ông thầy người Pháp cũng tự tin các học trò dưới 23 tuổi có thời gian dài đồng hành với ông ở những giải quốc tế lớn sẽ gắn kết và thi đấu hiệu quả hơn khi U-23 VN đương đầu với thử thách ở giải châu Á.

Trong khi đó, lứa đàn em của đội bóng Đông Nam Á đang thành công nhất ở vòng loại World Cup 2026 là Malaysia cũng có những tham vọng không kém. Trưởng đoàn Datuk Mokhtar của U-23 Malaysia lên tiếng: “Điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi lo lắng nếu U-23 Malaysia nằm cùng bảng với Hàn Quốc hay Nhật Bản. Còn với VN và Uzbekistan thì là những đối thủ không xa lạ. Tôi hài lòng với kết quả bốc thăm ở bảng D và nghĩ các cầu thủ trẻ Malaysia sẽ vượt qua”.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Datuk Hamidin Amin tự tin thầy trò U-23 Malaysia sẽ giành vé vào vòng tứ kết: “Chúng tôi đặt mục tiêu cao là một điều tốt, nó cho phép các cầu thủ nỗ lực để tiến bộ hơn. Trước mắt, chúng tôi cần thi đấu hiệu quả và đi qua bảng đấu của mình”.

“U-23 Uzbekistan trên lý thuyết là đội mạnh nhất bảng. Tôi đánh giá U-23 Kuwait và Malaysia chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chiếc vé thứ hai bảng D vào tứ kết.” HLV Troussier

Indonesia và Thái Lan “lên dây cót” tinh thần cầu thủ

Đội tuyển U-23 Indonesia nằm ở bảng A cùng các đối thủ lớn Úc, Jordan và chủ nhà Qatar. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Erick Thohir thừa nhận đội tuyển U-23 Indonesia sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tin vào sự chuẩn bị của thầy trò HLV Shin Tae-yong có thể mang đến bất ngờ.

Thực tế U-23 Indonesia bị đánh giá yếu nhất bảng khi đứng ở vị trí thứ 145 thế giới, trong khi Úc xếp thứ 27, Qatar thứ 61 và Jordan thứ 82. Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong cho rằng phong độ của các cầu thủ trẻ ở thời điểm đó (tháng 3-2024) mới có tính quyết định. Bằng chứng là U-23 Indonesia đã vượt qua vòng loại khi chạm trán các đối thủ đều xếp trên họ ở bảng xếp hạng FIFA, thậm chí là đứng đầu bảng, ngang với Jordan và Úc.

PSSI sẽ đưa tuyển U-23 Indonesia đi tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar với mục tiêu là thầy trò ông Shin lọt vào vòng bán kết và phấn đấu vào top 3 đội mạnh nhất để góp mặt tại Olympic Paris 2024.

Một đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan nằm ở bảng C cùng với đương kim vô địch Saudi Arabia, Iraq và Tajikistan. Ông thầy trẻ Sritaro 43 tuổi nói rõ mục tiêu vào vòng knock out và cố gắng giành ngôi nhất bảng. Sở dĩ HLV Sritaro muốn các học trò đứng đầu bảng C để dễ thở hơn khi gặp đối thủ ở tứ kết mà HLV Thái Lan nghĩ rằng có thể là U-23 VN, Kuwait hoặc Malaysia.•

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT