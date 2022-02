Hoà nhạc mùa xuân là chương trình đánh dấu sự trở lại của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) sau 10 tháng tạm ngưng biểu diễn.

Kể từ chương trình hoà nhạc The Great German với những tác phẩm của ba nhà soạn nhạc: L.V.Beethoven, M.Bruch và J.Brahms vào ngày 24 và 25-4-2021; từ đó đến nay HBSO tạm ngưng biểu diễn với khán giả trực tiếp.





Trong những ngày tháng đại dịch, HBSO phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM cố gắng tổ chức ghi hình các chương trình: A Night of Classical Music Chamber Concert, Ballet Carmen… để nghệ sĩ cùng những bản nhạc cổ điển có thể gặp nhau qua tivi.

Ngày 5-3 tới, lần đầu tiên HBSO trở lại biểu diễn cùng khán giả trực tiếp tại Nhà hát TP.HCM. Với chủ đề Hoà nhạc mùa xuân, chương trình đem đến những âm điệu ngập tràn yêu thương và tinh thần lạc quan, hân hoan chào đón một năm mới, những niềm hy vọng tươi sáng trong tương lai.

Soprano Phạm Khánh Ngọc. Ảnh: HBSO cung cấp

Hoà nhạc mùa xuân sẽ là đêm nhạc với những tác phẩm chứa chan niềm hy vọng như: Land of Hope and Glory - một bản March số 1 từ bộ tác phẩm vô cùng nổi tiếng Pomp and Circumstance của nhà soạn nhạc người Anh, Edward Elgar; những nhạc phẩm tràn tinh thần hân hoan: Orpheus – Quadrille (Johann Strauss), Spuntato ecco il di d’esultanza từ vở opera Don carlo (Giuseppe Verdi), Tritsch-Tratsch-Polka (Johann Strauss II)...

Ngoài phần hoà nhạc, đêm nhạc cũng gửi đến khán giả những nhạc phẩm thanh nhạc đặc sắc của các nhà soạn nhạc: Giacomo Puccini, Franz Lehar, Giuseppe Verdi, Leo Delibes ...

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Ảnh: HBSO cung cấp

Chương trình kết cấu gồm hai phần, được dàn dựng công phu bởi nhạc trưởng Trần Nhật Minh, cũng là người sẽ trực tiếp chỉ huy đêm nhạc.

Hoà nhạc mùa xuân với sự tham gia của đoàn nhạc kịch, đoàn giao hưởng của HBSO và các nghệ sĩ solo tài năng tại TP HCM: Các giọng soprano Phạm Khánh Ngọc (Giải nhì Cuộc thi Opera quốc tế Đông Nam Á - SLO tổ chức tại Singapore 2016), Phạm Duyên Huyền (Giải Nhì Cuộc thi Hát thính phòng 2011 tại Hà Nội), giọng baritone xuất sắc Đào Mác, Võ Nguyễn Thành Tâm, tenor Phạm Trang, Phan Hữu Trung Kiệt, soprano Nguyễn Thu Hường ...