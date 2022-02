Theo chia sẻ của nghệ sĩ Ngọc Huyền trên livetreams, NSƯT Ngọc Đáng đã qua đời ở tuổi 74 tại Mỹ vào trưa 24-2 (giờ Việt Nam).

Được biết, NSƯT Ngọc Đáng qua Mỹ định cư năm 2010. Dù đã sang Mỹ nhưng nữ nghệ sĩ vẫn tiếp tục được khán giả, bầu show yêu mến và đi diễn khắp các tiểu bang.

Hồi tháng 2 năm ngoái, NSƯT Ngọc Đáng đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, bà vẫn nhiễm bệnh vào đầu năm này và được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu đến nay đã hơn một tháng.

Tuy nhiên dù đã được chữa trị khỏi COVID-19 nhưng tình trạng hậu COVID-19 đã khiến bệnh nền của NSƯT Ngọc Đáng trở nặng.



NSƯT Ngọc Đáng qua đời ở tuổi 74. Ảnh: FBNV.

Theo nghệ sĩ Tuấn Châu, NSƯT Ngọc Đáng có một khối u ác tính ở cổ, bác sĩ chuyên khoa đã cho biết bà mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. "Sau thời gian đã hôn mê, giới nghệ sĩ ở hải ngoại đã cầu nguyện cho bà, mong sẽ có phép màu để bà vượt qua cơn đau này nhưng rồi bà đã không qua khỏi" – NS Tuấn Châu cho hay.

Trước đó, Khi biết được thông tin bệnh tình NSƯT Ngọc Đáng trở nặng, NSƯT Ngọc Huyền cùng nhiều nghệ sĩ nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại đồng loạt đăng status, kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho bà vượt qua cơn nguy kịch.



Trên trang cá nhân, NSƯT Ngọc Huyền viết: "Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Xin đại gia đình facebook cùng dâng lời cầu nguyện để sức khỏe má nghệ sĩ Ngọc Đáng được sớm mau bình phục.

Để má tiếp tục dâng hiến cho Sân khấu Cải lương cho đời những nụ cười thương yêu và đam mê… Má mau khỏe lại má Ngọc Đáng ơi… Cổ nhạc phương Nam, Cải lương tôi yêu, Chút tình Dạ cổ đợi má về hát với chúng con nha".

Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy cũng viết: "Mong lắm một phép màu. Cầu Nguyện cho chị của chúng em mau khoẻ lại để cùng đùa vui với nhau như đã hứa. Phải mau khoẻ lại chị ơi.

Các bạn của Thủy ơi, cho xin một phút thôi để cùng nhau cầu nguyện cho chị Ngọc Đáng. Cầu nguyện ơn trên từ bi gia hộ, xin ban phép màu cho chị mau khỏe lại".

Nghệ sĩ Châu Tuấn cũng chia sẻ: "Xin mọi người hợp lực, cầu nguyện cho má, nghệ sĩ Ngọc Đáng mau khỏe mạnh, vượt qua cơn hậu đại dịch này. Một nghệ sĩ ngôi sao lớn, cây đa cây đề, đức tài duyên hội tụ".



NSƯT Ngọc Đáng (giữa) cùng NS Kim Tiểu Long và NS Ngọc Huyền. Ảnh: Facebook Ngọc Huyen Vu.

NSƯT Ngọc Đáng sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Bà là con của hai nghệ sĩ tài danh Tư Minh và Ngọc Xứng, chuyên hát cải lương tuồng tàu, diễn viên của đoàn hát Phụng Hảo của bà Phùng Há.

Bà theo cha mẹ sống trong gánh hát từ nhỏ, năm 13 tuổi đã lên sân khấu. Năm 15 tuổi, bà trở thành diễn viên chính của Đoàn Thanh Bình - Kim Mai của ông bà bầu Bảy Huỳnh - Ngọc Hương tại rạp hát Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh (hiện nay là Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long).

Năm 1973, bà về đầu quân cho Đoàn Cải lương tuồng cổ Minh Tơ, được NSND Thanh Tòng rèn luyện tay nghề. Bà nổi tiếng qua các vai: Mạnh Lệ Quân, Đào Tam Xuân, Lưu Kim Đính, Lý Thần Phi, Bàng Quí Phi, Tiêu Anh Phụng…

Sau năm 1975, bà về hoạt động tại tỉnh Long Xuyên (nay là An Giang), gia nhập đoàn cải lương tuồng cổ Khánh Hồng – An Giang, diễn cặp với NSƯT Vũ Linh. Hai năm sau, bà gắn bó với Đoàn Cải lương Hương Lúa Mới của Bầu Quới diễn tại An Giang. Giai đoạn này, bà tham gia với các nghệ sĩ: NSND Minh Vương, cố nghệ sĩ Thanh Tú, nghệ sĩ Trang Bích Liễu… diễn nhiều vở tuồng nổi tiếng.



NSƯT Ngọc Đáng là một trong những nữ tướng của nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Ảnh: FBNV.

NSƯT Ngọc Đáng ghi dấu ấn với khán giả qua các vai Ngô Quốc Thái (vở "Lưu Bị cầu hôn Giang Tả", Cố Mẫu (vở "Thái hậu Dương Vân Nga"), Lý Thần Phi (vở "Bao Công")... Đặc biệt, bà còn diễn những vai kép võ, kép lão như: Trịnh Hoài Đức, Lữ Bố, Bao Công, Quan Tư Đồ…

Bà được trao huy chương vàng tại Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc trong vai Trần Bá Mẫu (vở "Rừng thần" năm 1982). Năm 1990, bà đoạt huy chương vàng thứ hai trong Hội diễn Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc với vai Giáng Thu (vở "Đừng quên kỷ niệm)…