(PLO)- Vân Trang về sân khấu Thiên Đăng của Thành Lộc; Hoa hậu Ý Nhi xin lỗi khán giả Việt Nam lần 2; Rosé đội nón lá khen quà của fan Việt sau khi về nước.

Trưa 31-7, Sân khấu Thiên Đăng của NSƯT Thành Lộc tiếp tục thông báo nữ diễn viên Vân Trang sẽ đồng hành cùng sân khấu trong những vở diễn sắp tới.

Đây là nghệ sĩ thứ 5 được Thiên Đăng thông báo sẽ đồng hành cùng sân khấu sau NSƯT Hữu Châu, NSND Kim Xuân, NS Phi Phụng, Phương Dung.

"Với ngoại hình và sức vóc của một cô đào đẹp, nhưng bản thân Vân Trang lại có thể hóa thân đa dạng vào đủ các loại vai khác nhau, đưa quý khán giả từ ngạc nhiên cho đến ngưỡng mộ sự biến hóa duyên dáng của mình.

Là người cộng tác lâu năm cùng các anh chị diễn viên chúng tôi đã giới thiệu, Vân Trang chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương từ quý khán giả khi đứng trên sân khấu mới" – fanpage sân khấu Thiên Đăng viết.

Vân Trang là một trong những nghệ sĩ trẻ đồng hành cùng NSƯT Thành Lộc tại sân khấu IDECAF trong nhiều vở như Ngôi nhà không có đàn ông, Mưu tú bà, Tiên Nga…

Rosé đội nón lá khen quà của fan Việt sau khi về nước

Trong 2 đêm 29 và 30-7 vừa qua, Blackpink đã có hai đêm diễn đầy thành công với sự ủng hộ của hơn 67.000 khán giả Việt.

Không chỉ khán giả nhiều sao Việt như Han Sara, Dương Khắc Linh, Kỳ Duyên, Minh Triệu, Hoa hậu Tiểu Vy, MC Khánh Vy, Erik, Đức Phúc, Hứa Kim Tuyền… cũng đến ủng hộ và thưởng thức những màn trình diễn của Blackpink.

Theo đó, 4 cô gái nhà YG Entertainment đã trình diễn 20 ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhóm như How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girls, Playing with fire, Boombayah...

Không chỉ vậy, mỗi thành viên của Blackpink cũng đã trình diễn những màn solo khiến khán giả càng thêm thích thú.

Được biết, sau khi hoàn thành 2 đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình, 4 cô gái đã nhanh chóng di chuyển ra sân bay về Hàn Quốc. Sau khi về nước, trên Instagram cá nhân, Rosé (Black Pink) đã đăng tải loạt hình ảnh đội nón lá, đồng thời đăng hình khoe những món quà của fan tặng cho mình và khen các món quà này quá đáng yêu.

Cạnh đó, Rosé bày tỏ sẽ làm một buổi live để khoe các sticker mà fan Việt tặng cho mình.

Hoa hậu Ý Nhi xin lỗi khán giả Việt Nam lần 2

Chiều 31-7 trên fanpage Miss World Vietnam lại tiếp tục đăng tải lời xin lỗi của Hoa hậu Trần Huỳnh Ý Nhi.

Theo đó, fanpage chia sẻ: "Hoa hậu Ý Nhi một lần nữa chân thành gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả về những phát ngôn của mình trên truyền thông. Ý Nhi nghiêm túc nhìn nhận những thiếu sót trong suy nghĩ, và kỹ năng diễn giải trước công chúng của mình. Chính từ đó đã gây ra những tổn thương cho các bạn đồng trang lứa. Sau sự việc này, Ý Nhi đã cùng CEO Phạm Kim Dung có những chia sẻ và nhìn nhận sai phạm trong livestream ngày 29.07.2023 vừa qua. Hôm nay, Ý Nhi một lần nữa gửi lời xin lỗi đến tất cả quý vị, Ý Nhi mong khán giả sẽ tha thứ và cho Ý Nhi cơ hội sửa sai.

Ở tuổi 21, Ý Nhi vô cùng biết ơn những may mắn đã đến với mình, biết ơn vì sự ủng hộ, sự tín nhiệm của khán giả và BTC trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. Vì thế, Ý Nhi luôn luôn trân trọng danh hiệu và tình yêu của tất cả mọi người.

Một lần nữa, Ý Nhi chân thành cảm ơn và xin ghi nhận toàn bộ những đóng góp, chia sẻ của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Mong rằng mọi người sẽ mở lòng, đón nhận và cho Ý Nhi thời gian để cải thiện những thiếu sót của mình. Chắc chắn rằng, sai phạm lần này là bài học rất lớn để Ý Nhi nỗ lực, rèn luyện hơn trong tương lai.

Ý Nhi xin hứa rằng không bao giờ làm cộng đồng yêu mến sắc đẹp phiền lòng và thất vọng. Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi đến tất cả khán giả Việt Nam".

Những ngày vừa qua, Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi đã trở thành tâm điểm chỉ trích, tranh cãi của khán giả, fan sắc đẹp.

Thậm chí, trên một fanpage anti nàng hậu sinh năm 2002 có hơn 243.000 thành viên đã gửi tin đến cho trưởng BTC cuộc thi Miss World tước vương miện của nàng hậu.

Thậm chí, một số khán giả đã gửi tin nhắn đến VTV24 đề nghị cấm sóng các chương trình cũng như các thông tin liên quan đến Hoa hậu Ý Nhi vì gây phản cảm, ảnh hưởng đến giới trẻ. Bài viết đã nhận về hơn 6.000 lượt thích, hơn 760 lượt bình luận.

Không chỉ vậy, trong bài đăng mới nhất về hình ảnh top 3 Miss World Vietnam 2023 thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ đã nhận về gần 700 lượt thả phẫn nộ, trước đó trong bài đăng top 3 Miss World Vietnam 2023 đến thăm và tặng chi phí đến lớp học phổ cập Ngọc Việt cũng nhận về hơn một nửa lượt thả phẫn nộ.

THĂNG BÌNH