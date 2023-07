DTAP cùng fan Việt bùng nổ, thích thú khi Black Pink nhảy 'See tình'

(PLO)- Bên cạnh những ca khúc bùng nổ, 4 cô gái Black Pink khiến fan hâm mộ phấn khích hơn khi trình diễn ca khúc See tình của Hoàng Thuỳ Linh.

Tối 29-7, đêm diễn đầu tiên của Black Pink trong khuôn khổ World tour (tour diễn vòng quanh thế giới) mang tên Born Pink đã diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình trước sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả.

Đêm qua, 4 cô gái xuất hiện với những bản hit quen thuộc How you like that, Whistle, Pretty savage, Kill this love, Lovesick girl, Playing with fire, Boombayah, Pink Vernom.... cùng vũ điệu quyến rũ khiến hàng chục ngàn khán giả bùng nổ.

Đặc biệt hơn, trái với những lời đồn đoán trước đó, 4 cô gái nhà YG cũng đã khiến fan phấn khích khi lần lượt trình diễn những màn solo của mình.

Chị cả Jisoo đã mở màn phần solo với ca khúc Flower cùng điệu nhảy nở hoa trending trên TikTok. Tiếp nối, Jennie trình diễn You and me và Solo, Rosé với Hard to love và On the ground, Lisa với Money.

Trong đêm nhạc, Blackpink gặp một số sự cố nhưng xử lý chuyên nghiệp. Ở tiết mục solo, Jisoo bị vướng phụ kiện tóc nhưng vẫn nhanh chóng bắt kịp vũ đạo.

Đối với Rosé, tiết mục On the ground của nữ idol cũng gặp trục trặc âm thanh, cô nàng không thể biểu diễn hết mình mà phải liên tục lấy tay chỉnh sửa tai. Dù vậy, giọng ca chính của Black Pink vẫn khoe được kỹ thuật cùng khả năng ứng biến tình huống nhanh nhạy.

Sau màn trình diễn nồng nhiệt, nhóm nhạc nữ đến từ xứ sở Kim chi đã gửi lời chào tới người hâm mộ Việt Nam bằng cả hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Anh.

Các cô nàng Black Pink còn khiến fan hú hét không ngừng khi liên tục bắn tiếng Việt như người bản xứ: "Các bạn khỏe không, quẩy lên…"

4 cô gái Blackpink. Ảnh: Kcrush

Đặc biệt trong màn giao lưu, thành viên Jennie tiết lộ có một món quà đặc biệt muốn dành tặng khán giả Việt.

Sau đó, nữ ca sĩ đã nhảy trên nền nhạc See tình của Hoàng Thuỳ Linh. Các cô gái còn lại của BlackPink cũng nhanh chóng hưởng ứng. Vì chưa thuộc bài nên Jisoo còn ngại ngùng và được Jennie dạy lại vũ đạo.

Các thành viên nhóm nhạc chia sẻ, họ vô tình thấy clip cover bài hát này trên mạng xã hội và nhận ra đó là một bài hát đến từ Việt Nam. Do đó, cả bốn thành viên đã học nhảy cover để mang lại bất ngờ cho khán giả.

Ngay sau khi 4 cô gái nhà YG trình diễn See tình, các thành viên nhóm DTAP đã bày tỏ niềm vui trên Fanpage cá nhân: "Hạnh phúc quá mọi người ơi, Jennie và Jisoo (Black Pink) vừa nhảy See tình siêu yêu. DTAP ôm nhau khóc đây ạ.

Jennie với Jisoo nhảy xong rồi rủ cả Rosé và Lisa cùng nhảy. Không còn gì hạnh phúc hơn".

Trong tiết mục encore (tiết mục khép lại chương trình) As if it’s your last, Jisoo và Rosé đội nón lá biểu diễn, thể hiện tình yêu với đất nước và văn hóa Việt Nam khiến khán giả phía dưới vô cùng thích thú.

Sau đó, các cô gái xứ sở kim chi rủ khán giả cùng tạo dáng chụp ảnh chung.

Họ chia sẻ đây là lần đầu họ đến Việt Nam và rất xúc động khi nhận được tình cảm yêu mến, sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ.

Trước khi đêm diễn kết thúc, các thành viên cùng vũ công tập hợp trên sân khấu, giao lưu cùng tạm biệt khán giả. Cả nhóm gửi lời cảm ơn khán giả Việt và hô vang: "Chúng tôi yêu các bạn!"

Được biết, hai đêm diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình thu hút đến 67.000 lượt khán giả. Đây cũng là những đêm diễn quy mô nhất của nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam.

THĂNG BÌNH