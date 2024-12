Video: Lời khai của nghi phạm phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong ở Hà Nội 19/12/2024 16:31

Liên quan vụ phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội, CSĐT công an TP Hà Nội đã khởi tố Cao Văn Hùng (51 tuổi, trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong tại quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do có mâu thuẫn từ trước nên mua xăng và mang đến quán cà phê đổ vào dãy xe máy rồi châm lửa đốt. Chỉ vài giây sau khi Hùng châm lửa, ngọn lửa đã bùng phát, chắn trọn cửa ra vào của quán. Lửa lan nhanh và tiếp tục bốc cao lên các tầng 2,3,4. Sau khi ngọn lửa bùng phát, Hùng đã bỏ đi.