Cúp bóng chuyền nữ quốc tế 2024 VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu vào chung kết 03/05/2024 18:46

(PLO)- VTV Bình Điền Long An là đội chủ giải Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024, đặt mục tiêu cao nhất là vào trận chung kết của giải đấu lần này.

Chiều ngày 3-5, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền đã tổ chức lễ xuất quân đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An.

Các đại biểu tham dự lễ xuất quân. Ảnh: HD

Tham dự Lễ Xuất Quân có ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Long An, ông Phạm Tấn Hòa - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Ngô Văn Đông – Tổng Giám Đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An và tập thể đội bóng nữ VTV Bình Điền Long An.

Ban huấn luyện và các vđv VTV Bình Điền Long An tại lễ xuất quân. Ảnh: HD

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 19-5 tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đây là giải đấu quốc tế có chất lượng cao nhất của bóng chuyền nữ tại Việt Nam, được tổ chức đều đặn hằng năm từ 2006 – 2019, và sau 4 năm bị đứt quãng do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Vđv trẻ Trà My là nhân tố trẻ xuất sắc của VTV Bình Điền Long An tham dự các giải gần đây. Ảnh: HD

Giải đấu năm nay với sự tham dự của nhiều đội bóng mạnh trong và ngoài nước. Trong đó, VTV Bình Điền Long An với tư cách là chủ giải, do đó đội đặt mục tiêu cao nhất là đi đến trận chung kết.

Hướng đến Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 - Bình Điền 2024 lần thứ 14 sắp diễn ra, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ trở lại thi đấu cho đội VTV Bình Điền Long An, thay vì khoác áo câu lạc bộ PFU Blue Cats (Nhật Bản).

Bên cạnh đó, các tuyển thủ Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My cũng được đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho trở lại đội bóng chủ quản VTV Bình Điền Long An để dự giải Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ 14 ở Đắk Lắk.

Ngoài Thanh Thúy, Khánh Đang, Kim Thoa, Trà My, Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An cũng sẽ bổ sung thêm một VĐV ngoại đến từ Trung Quốc Peiyan Chen để nâng cao sức cạnh tranh.

Peiyan Chen cùng lãnh đạo VTV Bình Điền Long An tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: HD

Peiyan Chen không phải là nhân tố mới khi đã cùng thi đấu với CLB VTV - Bình Điền - Long An tại vòng I giải Vô địch Quốc gia và giành vô địch Cúp Hùng Vương 2024.

Với sự bổ sung những gương mặt chất lượng, tại buổi Lễ xuất quân, HLV trưởng Đội bóng chuyền nữ VTV – Bình Điền – Long An Thái Quang Lai đã tự tin hướng đến mục tiêu vào đến trận chung kết và giành ngôi vị cao nhất lần này.

Lãnh đạo tỉnh Long An trao tặng bằng khen cho đội bóng chuyền VTV Bình Điền Long An. Ảnh: HD

Dịp này, đội bóng chuyền nữ VTV - Bình Điền - Long An được UBND tỉnh Long An đã trao bằng khen cho đội bóng sau thành tích đạt cúp vô địch tại giải bóng chuyền Cúp Hùng vương 2024 và tặng 120 triệu đồng cho các trận thắng ở vòng I giải Vô địch Quốc gia.

Đồng thời, Công ty CP Phân bón Bình Điền và Công ty CP Phân bón Bình Điền Quảng Trị đã trao tiền tài trợ cho đội bóng với tổng số tiền 250 triệu đồng