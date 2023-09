(PLO)- Tài xế điều khiển xe chở rác đã vượt xe khác không đảm bảo an toàn dẫn tới vụ tai nạn khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Ngày 29- 9, Công an huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Minh Chí (38 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu), tài xế điều khiển xe rác, gây tai nạn khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Trước đó, trưa 11- 9, Chí điều khiển xe chở rác Công ty CP môi trường Sonadezi mang biển số 244.85 lưu thông trên đường ĐT 768. Khi Chí điều khiển xe đến đoạn cầu Thủ Biên, xã Tân An đã vượt xe khác không đảm bảo an toàn giao thông xảy ra va chạm xe máy đi cùng chiều do chị Kim Thị Mỹ Duyên (37 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển chở theo con trai là cháu THH (6 tuổi) cùng một bé gái.

Chiếc xe rác gây tai nạn. Ảnh: VH.

Vụ va chạm khiến xe máy ngã xuống đường, cháu H bị xe rác cán qua người tử vong tại chỗ.

Theo camera an ninh của người dân ghi lại, thời điểm xảy ra vụ tai nạn hướng đường cùng chiều đang có nhiều xe tải lưu thông nhưng xe chở rác chạy với tốc độ nhanh vượt lên các xe đi cùng chiều. Dù xe máy của người phụ nữ đi sát lề nhưng vẫn bị xe chở rác va chạm khiến xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Nhận được tin con bị nạn, người cha đã chạy ra hiện trường ôm thi thể con ngồi bên đường gào khóc gọi tên, khiến mọi người chứng kiến chạnh lòng.

Vũ Hội