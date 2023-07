Vụ đòi thay kiểm sát viên: Toà tuyên tổng cộng 46 năm 6 tháng tù

(PLO)- Nhậu xong rồi đánh nhau rồi rủ thêm người mang hung khí đến đâm chém, bốn bị cáo nhận hình phạt tổng cộng 46 năm 6 tháng tù.

Chiều 5-7, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm và tuyên hình phạt đối với 4 bị cáo trong vụ án giết người xảy ra tại huyện Krông Bông.

Theo đó, Toà tuyên phạt Trần Trung Thành (29 tuổi) 11 năm 6 tháng tù, Trần Trung Tuyền (28 tuổi, anh trai Thành) 15 năm tù, Hồ Tam Trung (27 tuổi) 11 năm tù và Ngụy Như Hùng (28 tuổi), cùng ngụ ở huyện Krông Bông 9 năm tù cùng về tội giết người.

Toà cho rằng các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ khi phạm tội chưa đạt, bị cáo Tuyền đã bồi thường thiệt hại cho Hùng, cạnh đó Tuyền không yêu cầu Hùng phải bồi thường...

Theo Cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk đêm 8-2-2022, Tuyền đến nhậu tại nhà của Hùng cùng với hai người khác, rồi xảy ra mâu thuẫn. Hùng dùng đánh nhiều cái vào mặt Tuyền, sau đó được hai bạn nhậu can ngăn. Tuyền bỏ ra về, sau đó gọi Trần Trung Thành, Hồ Tam Trung cùng mang dao, gậy sắt để quay lại đánh lại Hùng.

Nhóm Tuyền, Thành và Trung khi đến nhà Hùng thấy Hùng vẫn đang nhậu với hai người khác nên Tuyền lao vào chém liên tiếp vào đỉnh đầu, mũi và vùng má của Hùng. Bị chém, Hùng lấy dao đặt ở cạnh bàn thờ trong phòng khách chém lại Truyền ba nhát vào vùng cằm, ngực... Lúc này, Thành cầm dao chém trúng trán Hùng. Thấy đông người Hùng đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Theo giám định thương tích, Tuyền bị thương tích 25%; Hùng bị thương tích 18%.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Hùng đề nghị HĐXX thay kiểm sát viên Nguyễn Khắc Ấn (VKSND tỉnh Đắk Lắk), người giữ quyền công tố tại phiên toà với lý do không đảm bảo khách quan.

Theo luật sư, quá trình phúc cung vào ngày 29-5 vừa qua, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk không gửi thông báo cho các luật sư tham dự.

Chưa hết, VKS tiến hành đối chất đối chất giữa bị cáo Trần Trung Truyền và Ngụy Như Hùng tại trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk sáng 31-5, nhưng ngày 1-6 VKS mới gửi thông báo, đến ngày 2-6 các luật sư mới nhận được thông báo này.

Toà ghi nhận ý kiến luật sư, nhưng sau khi hội ý đã bác đề nghị thay kiểm sát viên...

Toà cho rằng trong nội dung biên bản hỏi cung, đối chất thể hiện các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội; Lời khai của các bị cáo cơ bản phù hợp với các bị cáo khác, người làm chứng.

Bị cáo Hùng và người bào chữa cho rằng việc hỏi cung bị can không phải do điều tra viên tiến hành mà do cán bộ điều tra lập, hỏi cung; bị cáo Hùng là người không biết chữ nhưng không có người chứng kiến.

Tuy nhiên, các biên bản hỏi cung đều do điều tra viên tiến hành sau khi có quyết định khởi tố bị can, có mặt chứng kiến của người bào chữa của bị can.

Lời khai của các bị cáo khác tại phiên tòa cơ bản phù hợp với lời khai của cơ quan điều tra.

Bị cáo Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng đây là hành vi phản vệ. Toà cũng cho rằng hành vi giết người trên cũng có một phần lỗi của bị cáo Tuyền.

