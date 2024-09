Vụ sập cầu Phong Châu: Phát hiện thi thể trong cabin xe đầu kéo 20/09/2024 17:19

Ngày 20-9, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp tục tiến hành trục vớt phương tiện xe đầu kéo, nhịp cầu Phong Châu bị sập và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân mất tích.

Đối với nhịp cầu bị sập, lực lượng chức năng sử dụng máy phá bê tông, máy hàn hơi cắt từng nhịp giàn thép... sau đó dùng cần cẩu tải trọng lớn kéo lên bờ.

Với phương tiện xe đầu kéo mắc kẹt trong vòm cầu, lực lượng chức năng cắt phần thùng xe, kéo lên trước, phần đầu xe kéo lên sau.

Phương tiện xe đầu kéo trong vụ sập cầu Phong Châu được cắt thùng và đưa lên bờ. Ảnh CTV

Trong quá trình trục vớt phần đầu xe đầu kéo, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bên trong cabin.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông xác nhận thông tin này. Ông cũng cho biết, hiện lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, xác định danh tính.

Trong danh sách các nạn nhân mất tích mà Công an tỉnh Phú Thọ công bố trước đó, có hai trường hợp liên quan đến phương tiện xe đầu kéo. Đó là anh Hà Quốc C (SN 1986, ngụ xã Chu Hóa, TP Việt Trì; chạy xe đầu kéo BKS 19H-024.19) và anh Dương Công C (SN 1981, ngụ Đan Thượng, Hạ Hòa; chạy xe đầu kéo BKS: 19H-042.12).