Vừa hưởng lương hưu, vừa nhận trợ cấp tai nạn lao động được không? 14/05/2024 12:24

Tôi làm công nhân cho một công ty may tại Long An và đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) được gần 30 năm nay. Trước đây, tôi làm công việc vận hành máy may, trong quá trình làm việc tôi bị tai nạn lao động mất ba ngón tay. Tôi được cơ quan giải quyết trợ cấp tai nạn lao động hàng.

Cuối năm nay, tôi hết tuổi lao động và sẽ làm thủ tục nhận lương hưu hàng tháng. Cho tôi hỏi khi tôi nhận lương hưu thì có đồng thời nhận trợ cấp tai nạn lao động không?

Bạn đọc TG, tỉnh Long An

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời: Tại khoản 1, Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hằng tháng.

Khoản 3 Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định: Việc tạm dừng, hưởng tiếp trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, trợ cấp phục vụ thực hiện theo quy định tại Điều 64 Luật BHXH.

Trong đó, Điều 64 Luật BHXH quy định người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị tạm dừng hưởng trong các trường hợp: Xuất cảnh trái phép; bị Tòa án tuyên bố là mất tích; có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp bạn đã được giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ hàng tháng và không thuộc các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng, thì bạn được hưởng lương hưu hàng tháng vừa nhận trợ cấp tai nạn lao động theo quy định.