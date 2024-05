Dân "kêu" vì xe tải đậu kín hẻm

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, một số người dân sống tại hẻm số 6 Lê Đình Thụ và hẻm 69 Phan Đình Phùng, thuộc phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM, cho biết nhiều năm nay tại hai con hẻm trên thường xuyên xuất hiện nhiều xe tải ra vào hẻm, đậu, đỗ xe chiếm cả lối đi ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân.

Trước tình trạng trên, nhiều lần người dân nơi đây đã báo lên UBND phường, cơ quan công an nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Anh TH, ngụ tại hẻm số 6 Lê Đình Thụ, phường Tân Thành cho biết từ năm 2019 đến nay tình trạng các xe tải trọng lượng từ 1,5 tấn đến hơn 2 tấn thường xuyên ra vào hẻm 6 Lê Đình Thụ và hẻm 69 Phan Đình Phùng với khung giờ từ 7h30 phút đến 20h30 phút.

“Hẻm số 6 Lê Đình Thụ rộng chưa đầy 4m, những chiếc xe tải vào đậu chiếm hơn nửa hẻm, người dân trong hẻm muốn ra vào rất khó khăn. Có hôm xe tải đậu ngay ngã tư đường che khuất tầm nhìn người dân ra vào va chạm, té ngã. Ở đây, việc xe tải hoạt động như một bãi xe cứ ra vào liên tục. Buổi sáng cứ hơn 7 giờ là xe chạy nườm nượp, đậu ngang nhiên dưới lòng đường gây mất an ninh trật tự. Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần đến UBND phường, cơ quan công an nhưng rồi đâu lại vào đấy, khiến chúng tôi rất bức xúc”- anh TH nói.

Ông NS, ngụ tại hẻm 69 Phan Đình Phùng, phường Tân Thành bức xúc: Theo tôi tìm hiểu thì theo Quyết định số 23/2018 của UBND TP.HCM (được sửa đổi bổ sung năm 2019), từ 6h00 - 9h00 và từ 16h00 - 20h00 hàng ngày thì xe tải nhẹ gồm ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở dưới 1,5 tấn (trừ xe bán tải), ô tô tải có khối lượng chuyên chở từ 1,5 tấn đến 2,5 tấn và xe thí điểm không được phép lưu thông vào khu vực nội đô thành phố. Tuy nhiên, những xe tải ở đây chạy bất chấp không tuân thủ vào giờ quy định. Những xe tải chở hàng ở đây hoạt động cả giờ trưa rất ồn ào không cho người dân nghỉ ngơi.

“Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng này. Đồng thời, chính quyền địa phương phải làm việc với những doanh nghiệp kinh doanh trong khu vực khi có xe tải hoạt động ra vào khu vực hẻm phải tuân thủ đúng thời gian quy định, đậu xe không lấn chiếm hẻm và khi lùi xe phải có người hướng dẫn để tránh xảy ra tai nạn”- ông NS ý kiến.

Theo ghi nhận của PV, vào lúc 8h 30 phút sáng ngày 7-5, tại khu vực hẻm số 6 Lê Đình Thụ và hẻm 69 Phan Đình Phùng có khoảng ba xe tải đậu tại hẻm. Tại đầu hẻm 6 Lê Đình Thụ, một chiếc xe tải đậu chiếm gần nửa hẻm, tại thời điểm này có chiếc xe lấy rác vào hẻm lấy rác khó ra vào.

Liên quan đến phản ánh của người dân, ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, quận Tân Phú đã có văn bản trả lời gửi đến báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Tâm cho biết trong thời gian qua, UBND phường có tiếp nhận, chỉ đạo xử lý các phản ánh của người dân liên quan tình trạng dừng, đậu xe máy, xe ô tô, xe tải lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực hẻm số 6 Lê Đình Thụ và hẻm 69 Phan Đình Phùng.

Cụ thể, các lực lượng chuyên môn của phường đã tham mưu xử lý như: tuyên truyền nhắc nhở, cam kết tám trường hợp và tiến hành xử phạt năm trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 12,5 triệu đồng.

Cũng theo ông Tâm, sau khi tiếp nhận thông tin từ Pháp Luật TP.HCM cung cấp, ngày 8-5, UBND phường Tân Thành đã chỉ đạo Tổ công tác gồm (Công an phường, Tổ quản lý trật tự đô thị,..) phối hợp kiểm tra tại ngã tư đầu hẻm số 6 Lê Đình Thụ và hẻm 69 Phan Đình Phùng ghi nhận có các xe tải vận chuyển lên xuống hàng hóa của các doanh nghiệp đậu dưới lòng đường và xe máy của các hàng quán kinh doanh cà phê để trên vỉa hè.

Sau đó, UBND phường đã xử phạt và cho làm cam kết hai trường hợp kinh doanh, buôn bán để xe máy lấn chiếm lòng đường, vỉa hè với tổng số tiền 5 triệu đồng. Ngày 9-5, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra các hàng quán trên ghi nhận khắc phục.

Tuy nhiên, theo camera của người dân trong khu vực ghi lại, vào lúc khoảng 8 giờ ngày 13-5, tại hẻm số 6 Lê Đình Thụ có hai xe tải đậu ngay ngã tư hẻm, lấn chiếm một nửa hẻm.

Phường sẽ tăng cường kiểm tra xử lý dừng, đỗ xe ô tô, xe tải

Về tình trạng đậu xe ô tô, xe tải lấn chiếm lòng đường, vỉa hè khu vực trên, UBND phường đã chỉ đạo công an phường tăng cường kiểm tra và phối hợp Đội Cảnh sát giao thông – trật tự công an quận Tân Phú xử lý bằng nhiều hình thức (xử phạt tại chỗ và ghi hình ảnh xử phạt nguội). Kết quả đã xử phạt hai trường hợp với tổng số tiền 700 ngàn đồng. Đồng thời, UBND phường cũng đã kiến nghị Đội Cảnh sát giao thông – trật tự công an quận Tân Phú tiếp tục tuần tra xử lý vi phạm nếu có.

Bên cạnh đó, UBND phường sẽ thường xuyên theo dõi tình trạng dừng, đỗ xe ô tô, xe tải và tình hình kinh doanh buôn bán tại khu vực trên. Ngoài ra, phường cũng có đề nghị Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, công an quận hỗ trợ phường tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm tình trạng dừng, đỗ xe ô tô, xe tải.

Ông Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, quận Tân Phú