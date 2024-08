Wan-Bissaka yêu cầu MU bồi thường hàng triệu bảng 06/08/2024 13:15

Manchester United đã xác định được người thay thế Aaron Wan-Bissaka nhưng trước tiên “quỷ đỏ” cần bán hậu vệ phải này. Aaron Wan-Bissaka đang yêu cầu Manchester United trả số tiền bồi thường hàng triệu bảng Anh để rời CLB vào mùa hè này, Sun Sports (Anh) đưa tin.

Cũng theo tờ báo này, mặc dù West Ham sẵn sàng đáp ứng mức định giá 18 triệu bảng Anh của MU cho Wan-Bissaka nhưng họ không đủ khả năng chi trả mức lương mà hậu vệ phải này yêu cầu khiến thỏa thuận bị đình trệ.

Wan-Bissaka sẵn sàng gia nhập West Ham, nhưng không thực sự muốn rời MU. Cầu thủ 26 tuổi này chỉ còn chưa đầy 12 tháng trong hợp đồng của mình tại Old Trafford. Và Wan-Bissaka có thể kiếm được một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ bằng cách ở lại MU và ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm sau. Đó là lý do Wan-Bissaka yêu cầu MU bồi thường hàng triệu bảng Anh.

Người đại diện của Wan-Bissaka đang thúc đẩy MU trả cho cầu thủ này một phần trong số tiền 18 triệu bảng Anh mà họ sẽ nhận được từ West Ham để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng. Wan-Bissaka gia nhập MU cách đây 5 năm từ Crystal Palace với giá chuyển nhượng khoảng 50 triệu bảng Anh.

Hiện anh đang nhận mức lương 90.000 bảng Anh/tuần tại MU. Wan-Bissaka muốn thấy mức lương của mình tăng, điều mà West Ham không thể đáp ứng. Inter Milan cũng quan tâm đến Wan-Bissaka. Nếu không thể gia nhập West Ham, Wan-Bisska có thể ký hợp đồng trước với Inter Milan vào tháng 1 sang năm dưới dạng chuyển nhượng tự do.

West Ham đã có một kỳ chuyển nhượng bận rộn dưới thời tân HLV Julen Lopetegui và đã chi hơn 100 triệu bảng Anh trong mùa hè này. Hậu vệ Max Kilman của Wolves, tiền đạo Crysencio Summerville của Leeds United và tiền đạo người Đức Niclas Fullkrug của Borussia Dortmund là những tân binh của West Ham.

Yêu cầu cuối cùng của HLV Lopetegui cho West Ham trong kỳ chuyển nhượng mùa hè là một hậu vệ phải mới để cạnh tranh với cầu thủ người Czech Vladimir Coufal. MU rất muốn bán Wan-Bissaka vào mùa hè này và đã xác định hậu vệ phải người Morocco của Bayern Munich, Noussair Mazraoui là người thay thế.

West Ham cũng đã hỏi thăm Bayern Munich về Mazraoui nhưng thất bại và họ chuyển sang mục tiêu Wan-Bissaka. Một trong những nguy cơ tiềm ẩn khiến vụ chuyển nhượng Wan-Bissaka có thể đổ bể là chấn thương của anh trong trận MU thua Liverpool 0-3. Tuy nhiên, chấn thương này của Wan-Bissaka được cho là không nghiêm trọng.