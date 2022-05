Will trúng tiếng sét ái tính khi lần đầu gặp Xoài Non

Trải qua các vòng thi hài hước với luật chơi bá đạo đầy sự bất ngờ, chín khách mời của Thời tới rồi lần lượt bị loại. Ở vòng Chín chiếc hồi hộp nhanh chóng chào tạm biệt Xoài Non và Tôn Kinh Lâm đây đều là hai khách mời lần đầu đến với chương trình, còn quá nhiều sự bỡ ngỡ.

Khi MC Trường Giang phỏng vấn Xoài Non về lý do chơi Thời tới rồi mà đứng lên đầu tiên thì diễn viên trẻ cho biết: “Vì em nghe tiếng rột rột của anh Will. Em nghĩ anh Will đứng lên rồi thì em mới đứng lên”, còn đối với người cuối cùng Tôn Kinh Lâm thì vì đếm quá nhiều.

Will cho rằng vì suy nghĩ quá phức tạp, Trường Giang và Dương Lâm thì khẳng định do tính toán quá mà Tôn Kinh Lâm mới nhanh chóng bị loại.

Ở vòng 4 Diễn xuất tức thời, đây là vòng chơi khác với format gốc First and Last khi để người chơi trải qua những tình huống bất ngờ và khách mời phải sử dụng khả năng ứng biến linh hoạt của bản thân để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Thế nhưng, 30 chưa phải là Tết, ở Thời tới rồi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, hết cú lật này đến cú lật khác khiến người chơi và khán giả ngỡ ngàng.

ST Sơn Thạch là một trong ba người chơi đi tới được vòng này, ở tình huống đóng cặp cùng Ngọc Hoa, ST phải dùng mọi cách để tỏ tình và thuyết phục cô gái mình thích bằng tinh thần lẫn vật chất.

Như một thánh thả thính chuyên nghiệp, ST bắt đầu tung chiêu. Thấy thuyết phục không xong, ST chính thức tung chiêu thứ hai cũng không kém phần hấp dẫn. ST cũng dùng sổ tiết kiệm ngân hàng Thời tới rồi với hơn chín tỉ đồng để cưới vợ để thuyết phục.

Cặp đôi hoàn cảnh Lynk Lee - Lê Dương Bảo Lâm cũng làm khán giả cười không ngớt khi trải qua những giây phút tỏ tình và thuyết phục hài hước.

Lynk Lee thẹn thùng cho biết bản thân là người khá nhút nhát, đã ế lâu năm và chưa bao giờ nói chuyện với bạn trai như thế này.

Để đỡ run thì Lynk chọn hát một đoạn trong ca khúc Không dám; giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ khiến các khách mời vỗ tay không ngớt.

Vừa dùng nhan sắc, vừa dùng tài năng để thuyết phục Dương Lâm nhưng chưa ăn thua. Lynk Lee chốt bằng phương án tặng cuốn sổ tiết kiệm cho bạn trai với tổng giá trị hơn hai trăm triệu đồng.

Người anh em với ST Sơn Thạch, ca sĩ Will khá áp lực khi là người cuối cùng trải qua thử thách. Người được chọn để xử lý tình huống với anh là Xoài Non, đây cũng là bạn diễn xinh đẹp và ăn ý trong MV Có em là đủ mà Will ra mắt trong thời gian gần đây sau hai năm vắng bóng.

Lần đầu gặp Xoài Non, Will đã trúng ngay tiếng sét ái tình, nam ca sĩ cho biết: “Anh đến đây tìm người đầu ấp tay gối với mình, anh chờ ngày này rất lâu rồi. Anh được bạn thân tên là Xemesis giới thiệu, anh muốn tìm hiểu về em”.

Thẹn thùng đáp lại, nữ diễn viên trẻ cho biết: “Em là người rất là trầm tính và em còn độc thân”.

Được đà tấn công, Will không ngừng thuyết phục: “Ngoài chuyện tình cảm ra thì người đàn ông phải lo được cho người phụ nữ. Anh cũng có chuẩn bị quà cho em”.

Sổ tiết kiệm trị giá gần bảy tỷ đồng mà Will dành tặng cho Xoài Non cứ tưởng là đưa Will đến vị trí an toàn. Nhưng không, luật chơi của Thời tới rồi không hề đơn giản như thế, cú twist cuối cùng với việc cộng thêm số tiền từ sổ tiết kiệm khác để đưa ST Sơn Thạch vào vòng săn giải thưởng.

Cùng đi săn giải thưởng với ST chính là Sara Lưu, người được hồi sinh từ vòng thi phụ. Với chín con số mà Thời tới rồi, đâu là số may mắn ẩn sau là giải thưởng siêu giá trị từ chương trình?

Người chơi hệ tâm linh sử dụng một câu nói may mắn để lựa chọn cho mình một con số và chọn cho Sara Lưu số ba theo như số may mắn của nữ ca sĩ.

Khách mời và khán giả hồi hộp chờ đợi MC Trường Giang từng bước lật mở các con số, nhưng may mắn thì chỉ có một.

Người duy nhất được chạm tay vào chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ, đắt tiền không ai khác chính là bạn của ST Sơn Thạch, Sara Lưu chính là người thời tới cản không kịp nhờ sự lựa chọn may mắn.

Dù tiếc nuối vì đã đến được vòng này, nhưng ST Sơn Thạch vẫn chúc mừng mẹ bỉm sữa và ngậm ngùi nhận giải thưởng sách học tiếng Anh từ Thời tới rồi.

Những bất ngờ không thể tưởng tượng và đoán trước sẽ có trong chương trình Thời tới rồi phát sóng lúc 21 giờ, tối thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7.