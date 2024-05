Wuling EV - Thương hiệu ô tô điện uy tín, tin cậy tại Việt Nam 31/05/2024 12:42

1. Wuling EV Việt Nam trong thị trường ô tô điện hiện nay

Wuling EV Việt Nam là một trong những thương hiệu ô tô điện tiên phong tại Việt Nam. Nhà phân phối chính thức thương hiệu Wuling EV tại Việt Nam là Công ty Cổ phần ô tô TMT (TMT Motors). Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất ô tô, TMT Motors mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm đầu tiên mang tên Wuling Mini EV, mẫu xe ô tô điện 4 chỗ bán chạy nhất thế giới từ năm 2020 đến nay.

● Lịch sử hình thành của Wuling EV: Năm 2002, liên doanh SGMW được thành lập trên cơ sở hợp tác của ba bên gồm SAIC - công ty ô tô Thượng Hải, General Motors (Mỹ) và Wuling Motors. Kể từ khi thành lập đến năm 2023, liên doanh SGMW đã bán hơn 27 triệu xe trên toàn cầu. Liên doanh SGMW có tổng cộng 6 nhà máy sản xuất đặt tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Wuling EV Việt Nam dự kiến tiếp nối thành công dựa trên bề dày thành tựu mà TMT Motors mang lại

2. Lợi ích khi mua ô tô điện thương hiệu Wuling EV tại Việt Nam

Khách hàng khi mua ô tô điện thương hiệu Wuling EV tại Việt Nam sẽ nhận được một số lợi ích, giúp bạn có phương tiện di chuyển an toàn, chi phí đầu tư hợp lý. Với những tính năng độc đáo và lợi ích bất ngờ từ ô tô điện, khách hàng sẽ có những trải nghiệm thật bất ngờ trên cung đường đi của mình.

● Tiết kiệm năng lượng và chi phí: Lợi ích lớn nhất khi sử dụng xe ô tô điện Wuling chính là khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội, với chi phí sạc điện rất thấp, đồng thời góp phần giảm thiểu đáng kể lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường.

● An toàn và tin cậy: Wuling EV Việt Nam luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Các mẫu xe điện 4 chỗ của Wuling được trang bị hệ thống phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC, túi khí, camera lùi (như trên bản nâng cao LV2 của Wuling Mini EV ) và các công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn khác. Khung xe chắc chắn với thép cường độ cao, Wuling Mini EV đạt chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất GMS - BIQ4 và chứng nhận an toàn cấp bởi CNAS khi vượt qua các hạng mục kiểm tra "Bảo vệ hành khách khi ô tô va chạm trực diện" và "Yêu cầu an toàn đối với xe điện sau va chạm".

● Kiểu dáng đa dạng, độc đáo: Xe điện Wuling không chỉ có thiết kế nổi bật mà còn nổi bật với 11 lựa chọn màu sắc đa dạng như trên model Wuling Mini EV. Các đường nét mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ tạo nên vẻ đẹp độc đáo và thu hút. Màu sắc đa dạng và phong phú cho phép người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn chiếc xe phù hợp với phong cách và sở thích cá nhân.

 Khách hàng khi mua ô tô điện 4 chỗ Wuling Mini EV sẽ nhận được nhiều lợi ích tuyệt vời

3. Tương lai của ô tô điện 4 chỗ tại thị trường Việt Nam

Hiện nay, thị trường ô tô Việt Nam đang không ngừng phát triển, trong đó nổi lên là các loại ô tô điện, đem đến xu hướng di chuyển xanh, góp phần bảo vệ môi trường. Với tầm nhìn dài hạn, các hãng ô tô ngày càng tập trung đầu tư để chuyển đổi sang sản xuất đầu tư ô tô ngày càng tập trung đầu tư để chuyển đổi sang sản xuất đầu tư ô tô điện tại Việt Nam. Vì vậy, ô tô điện sẽ ngày càng phổ biến, mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dùng tại Việt Nam.

● Chi tiêu cho ô tô điện ngày càng tăng: Sự gia tăng số lượng các mẫu ô tô điện trên thị trường, cùng với chi phí pin giảm, việc sạc điện ngày càng trở nên dễ dàng là những nguyên nhân khiến người tiêu dùng sẵn sàng sở hữu ô tô điện. Theo thống kê từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tổng chi tiêu cho xe điện của người tiêu dùng tăng 50% vào năm 2020, tương đương với 120 tỷ USD.

● Xe ô tô điện đang ngày càng phổ biến: Theo dự báo từ ngân hàng đầu tư UBS, dự kiến đến năm 2025, 20% tổng số ô tô mới bán ra thị trường toàn cầu sẽ là xe điện. Con số này có thể tăng lên 40% vào năm 2030 và đến năm 2040.

Wuling EV Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam. Với những lợi ích vượt trội về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và an toàn, xe ô tô điện 4 chỗ của Wuling đang được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Trong tương lai, Wuling hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành giao thông Việt Nam.