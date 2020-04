Ngày 24-4, người dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế đã cùng đưa một con cá heo mắc cạn trở lại biển.



Con cá heo được người dân đưa trở lại biển. Ảnh: B.TRÂM

Ông Lê Duận, Chủ tịch UBND xã Quảng Công, cho biết con cá heo này dài hơn 3 m, nặng khoảng 300 kg. Sau khi phát hiện cá mắc cạn, nhiều người dân đã cùng nhau đưa cá quay về biển.

Theo người dân nơi đây, cá heo mắc cạn là do bơi quá sát bờ để ăn nhuyễn thể (con ruốc). Có thể do biển động sóng to nên cá đã bị đánh tấp vào bờ.