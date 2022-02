Phạt hành chính gần 33 tỉ Từ ngày 10-7-2021 đến nay, Công an TP đã tổ chức 57.482 cuộc tuần tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở 39.538 trường hợp, xử phạt hành chính 14.598 trường hợp với số tiền gần 33 tỉ. Các hành vi vi phạm chủ yếu như không mang khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, ra ngoài thuộc trường không cần thiết. Đặc biệt, công an đã khởi tố 6 vụ, 7 bị can về tội chống người thi hành công vụ vì đã có hành vi chống lại lực lượng phòng, chống dịch bệnh... Phát hiện và đưa đi điều trị, cách ly, khoanh vùng 69 tài xế là F0, 211 F1, 209 F2 có liên quan (trong đó, có 35 trường hợp F1, F2 chuyển thành F0); xử lý 04 vụ lợi dụng xe “luồng xanh” để chở 8 người từ vùng dịch về địa bàn.