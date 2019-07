110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ năm học 2019-2020

Thông tin trên được ông Phan Xuân Thành, Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam cho biết tại buổi trao tặng sách cho học sinh con thương binh liệt sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tạiTP.HCM vào chiều 24-7.

Ông Thành cho biết, cùng với các đơn vị thành viên trong hệ thống NXBGD Việt Nam, NXBGD tại TP.HCM đã triển khai in – phát hành 39,5 triệu bản sách giáo khoa (SGK) phục vụ 17 tỉnh, thành phố phía nam.



Ông Phan Xuân Thành, Phó Tổng giám đốc kiêm Tổng biên tập NXBGD Việt Nam trả lời báo chí về tình hình SGK phục vụ năm học mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngay từ đầu năm, NXBGD Việt Nam đã chuẩn bị để học sinh (HS) đến trường không thiếu SGK. Đến nay, các Công ty Sách-thiết bị trường (TBTH) học địa phương đã nhận 100% kế hoạch sản lượng phát hành. Riêng tại TP.HCM, phía công ty đã nhận 11,6 triệu bản SGK để phát hành phục vụ năm học 2019-2020.

Đối với SGK lớp 1, do năm học 2019-2020 là năm cuối cùng sử dụng theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, để hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu sách, sốt sách, NXBGD tại TP.HCM triển khai in sớm với số lượng hơn 4 triệu bản (tăng 5% so với năm 2018) và đã chuyển đến các địa phương. Các Công ty Sách – TBTH địa phương cũng đã sẵn sàng trong việc dự trữ SGK lớp 1 và SGK các lớp đầu cấp (lớp 6, lớp 10) để phục vụ trong mùa cao điểm tháng 8 và tháng 9, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu SGK lớp 1.

Đồng thời, NXBGD Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, các đối tác chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ SGK và các sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong tháng phát hành phục vụ khai giảng năm học mới từ ngày 20-7 đến 5-9, hệ thống cửa hàng bán lẻ chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, mở cửa bán hàng tất cả các ngày trong tuần, niêm yết đầy đủ giá, tổ chức các chương trình khuyến mại



NXBGD Việt Nam tặng 160 bộ SGK cho các em học sinh tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo ông Thành, để tránh mua phải sách giả, sách in lậu, khách hàng nên mua sách tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXBGD Việt Nam, các công ty Sách-TBTH địa phương. Không nên mua sách trôi nổi trên thị trường.

Năm nay, để tăng tỷ lệ sử dụng lại SGK, NXBGD Việt Nam đã gửi thông điệp qua dòng chữ “Hãy giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em học sinh lớp sau” trên trang 1 của các cuốn SGK. Mục tiêu là tuyên truyền tới học sinh ý thức giữ gìn, quyên tặng SGK.

NXBGD cũng triển khai đường dây nóng giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua SGK, số điện thoại: 0377333545. Thời gian trực từ 8 giờ đến 22 giờ (từ ngày 22-4 đến ngày 15-9, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ).

Liên quan đến việc chuẩn bị SGK cho chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Thành cho biết đến thời này theo chủ trương của Bộ GD&ĐT, NXBGD cũng như các NXB khác đã gửi đến Hội đồng thẩm định quốc gia các bộ SGK lớp 1. Hiện Hội đồng thẩm định quốc gia đang thẩm định các bộ sách.

“Trong đó có một bộ sách do Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với NXBGD Việt Nam biên soạn. Bộ sách gồm 8 môn đã hoàn thành bản thảo và đang được thẩm định. Chúng tôi đánh giá bản thảo rất khả quan, hy vọng bộ sách cùng TP.HCM biên soạn sẽ đáp ứng được nhu cầu của TP cũng như chương trình chung của toàn quốc. Các địa phương đều có thể sử dụng”, ông Thành nói.

Cùng với việc phát hành và chuẩn bị sách, năm 2019, NXBGD tiếp tục xây dựng và triển khai chương trình tặng 25.000 bộ SGK cho các em học sinh là con thương binh – liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Riêng tại các tỉnh phía nam, trong tháng 7 và đầu tháng 8, NXBGD sẽ tổ chức nhiều đợt hơn 8.000 SGK cho các em học sinh là con thương binh – liệt sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 17 tỉnh, thành phố.

Chiều nay, tại huyện Hóc Môn, NXBGD Việt Nam gửi tặng 924 bộ SGK dành cho học sinh con thương binh lịệt sĩ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, NXBGD Việt Nam và NXBGD tại TP.HCM cùng Công ty Cổ phần Sách – TBTH TP.HCM cũng trao tặng quà cho 160 học sinh của huyện Hóc Môn.