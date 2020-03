Dịch COVID-19: Nhiều tỉnh, thành tiếp tục cho HS nghỉ học

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều ca nhiễm mới. Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, một số tỉnh/thành tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ của học sinh. Trong đó, nhiều tỉnh thành cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

stt Tỉnh, thành Mầm non, Tiểu học, THCS THPT 1 Long An Hết ngày 28-3 Hết ngày 21-3 2 Kiên Giang Lớp 8 trở xuống: Hết 31-3 Lớp 9: đi học từ 16-3 Hết ngày 1-3 3 Quảng Ninh Hết 29-3 Hết 29-3 4 Phú Yên Đến khi có thông báo mới Đến khi có thông báo mới 5 Nghệ An Mầm non, Tiểu học: Hết ngày 22-3 THCS: Hết 15-3 Hết1-3 6 TP.HCM Hết 5-4 Hết 5-4 7 Bình Dương Hết 28-3 Hết 28-3 8 Quảng Nam Hết 22-3 Hết 22-3 9 Thừa Thiên Huế Hết tháng 3 Hết tháng 3 10 Hà Nội Hết tháng 3 Hết 22-3

Hà Nội: Học sinh mầm non. tiểu học, THCS nghỉ hết tháng 3

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, có nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội đề nghị cho học sinh các cấp học của TP nghỉ học thêm 1 tuần lễ đến ngày 22-3. Trước đề xuất này, trưa 12-3, Chủ tịch Hà Nội quyết định cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến cấp hai nghỉ đến hết ngày 29-3. Còn học sinh cấp ba trước mắt nghỉ đến 22-3

Thừa Thiên Huế: Học sinh nghỉ học, lớp 9 và 12 học online.

Thừa Thiên Huế vừa có thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3-2020. Giao Sở GD&ĐT triển khai chương trình học tập thông qua sóng truyền hình của tỉnh cho khối 9 và 12 thông qua sóng truyền hình của tỉnh (TRT) đồng thời chỉ đạo Phòng giáo dục cấp huyện chủ động nắm lịch chương trình lên sóng truyền hình để triển khai học tập cho học sinh.

TP.HCM: Học sinh các cấp nghỉ hết ngày 5-4

UBND TP.HCM vừa có văn bản cho phép học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 5 -4-2020.

UBND TP yêu cầu sau thời gian nghỉ học trên, Sở GDĐT phối hợp với Sở y tế cập nhật tình hình diễn biến phòng, chống dịch COVID-19 của TP, tham mưu phương án đi học trở lại của học sinh, học viên TP; đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình theo quy định.

Nghệ An: Tiếp tục cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ

Sáng 13-3, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký công văn hỏa tốc về việc học sinh mầm non, tiểu học tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Theo đó, tỉnh Nghệ An cho phép học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 22-3. Học sinh THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trở lại học tập bình thường bắt đầu từ ngày 16-3.

Như vậy, kế hoạch của tỉnh Nghệ An cho bậc tiểu học, mầm non, trung tâm tin học, ngoại ngữ, kỹ năng sống đang nghỉ học ở nhà và có thể bắt đầu trở lại trường từ thứ Hai, ngày 16-3 tiếp tục nghỉ hết ngày 22-3.

Phú Yên: Học sinh các cấp nghỉ học cho đến khi có thông báo mới

UBND tỉnh Phú Yên vừa có quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tất cả các cấp học, sinh viên, học viên các trường ĐH, CĐ nghỉ học cho đến khi có thông báo mới để phòng tránh dịch COVID-19

Quảng Ninh: Học sinh, sinh viên tiếp tục được nghỉ học đến 29-3

Ngày 13-3, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc cho học sinh, học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh từ ngày 16-3 đến hết ngày 29-3 để phòng, chống dịch COVID-19.

Kiên Giang: Học sinh lớp 8 trở xuống nghỉ đến 31-3

UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định cho học sinh từ bậc mầm non đến lớp 8 tiếp tục nghỉ học đến 31-3. Riêng học sinh lớp 9 chính thức quay lại học từ 16-3. Trước đó, học sinh khối THPT đã đi học từ ngày 2-3.

Long An: Tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm nghỉ

UBND tỉnh Long An đã có văn bản đồng ý cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tất cả trẻ em cấp học mầm non, học sinh cấp tiểu học, THCS được tiếp tục tạm nghỉ học 2 tuần, từ ngày 16-3 đến hết ngày 28-3-2020.

Học sinh cấp THPT và sinh viên, học viên được tạm nghỉ học 1 tuần, từ ngày 16-3 đến hết ngày 21-3-2020.

Trước đó, trong ngày 12-3, các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Quảng Bình, Khánh Hòa, Đồng Nai đã cho học sinh tiếp tục nghỉ học.