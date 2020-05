Hơn 200 phụ huynh đề nghị trường Việt Úc đối thoại

9h sáng ngày 5-5, nhiều phụ huynh có con học tại trường quốc tế Việt Úc đã tập trung tại cơ sở 3-2 phản đối chính sách học phí của trường trong thời gian qua.



Phụ huynh trường quốc tế Việt Úc tập trung tại cơ sở 3-2 để phản đối chính sách của nhà trường. Ảnh: NQ

Mỗi người đều giơ cao một tờ giấy với nội dung như: “Phản đối chính sách học phí trong thời gian dịch bệnh của trường Việt Úc (VAS)”; “Phản đối cách hành xử của trường Việt Úc (VAS) với phụ huynh”…

Trước phản ứng của phụ huynh, nhân viên trường đã mở cửa, mời mọi người vào trường, ngồi tập trung vào một phòng để chờ đối thoại với ban điều hành nhà trường.

Tuy nhiên, chờ đến 10 giờ 30 phút, phụ huynh vẫn không gặp được người có thẩm quyền của trường để giải quyết vấn đề. Mọi người lại tiếp tục ra đứng ở sân trường để đòi quyền lợi. Nhiều phụ huynh cho biết, họ sẽ đứng ở đây cho đến khi nào có câu trả lời thỏa đáng của nhà trường.



Phụ huynh "phản đối chính sách học phí trong thời gian dịch bệnh của trường Việt Úc" Ảnh: NQ

Có 2 con học tại cơ sở 3-2, một phụ huynh bức xúc: “Cứ một lần đóng cho hai bé khoảng 80 triệu, đây không phải là số tiền nhỏ. Tôi không biết cuối năm nhà trường có trả lại tiền học phần 3 hay không? Trong khi học phần 3 chưa sử dụng thì lại đóng tiền học phần 4. Tại sao nhà trường không trừ tiền học phần 3 (phụ huynh đã đóng đủ) sang học phần 4 mà lại bắt phụ huynh phải đóng đủ rồi mới hoàn lại. Hôm nay chúng tôi bỏ công việc đến đây chỉ mong nhận được giải đáp của nhà trường. Thế nhưng, nhà trường không có câu trả lời nào hết”.

Một phụ huynh có con học tại cơ sở Gò Vấp nói: “Chúng tôi chờ cả buổi sáng để đối thoại với nhà trường nhưng không ai tiếp. Nhà trường coi thường phụ huynh, lạm thu học phí online mùa dịch. Dạy online, con tôi nằm lăn ra ngủ nhưng cô giáo vẫn đánh toàn mộc chuẩn, chấm tốt. Chất lượng học online không tương xứng, các con còn nhỏ không học được. Do đó, chúng tôi không đồng ý với mức phí nhà trường vừa đưa ra. Chúng tôi mong được đối thoại với nhà trường để tìm hướng giải quyết”.



Phụ huynh tập trung bên trong với mong muốn được gặp người có thẩm quyền nhưng cuối cùng yêu cầu của họ không được đáp ứng. Ảnh: NQ

Trong buổi sáng này, trên 200 phụ huynh đã ký vào đơn kiến nghị để tiếp tục gửi lên Sở GD&ĐT TP.HCM, UBND TP.HCM và Chủ tịch điều hành nhà trường.

Theo nội dung đơn, phụ huynh không đồng ý với thư thông báo vào ngày 2-5 mà trường gửi về vấn đề học phí.

Theo đó, phụ huynh chỉ đồng ý đóng học phí cho con dựa trên ngày học thực tế tại trường như cam kết ban đầu; không chấp nhận mức phí là 30% của học phí tại trường áp dụng trong thời gian học trực tuyến.

Lý do vì mức học phí tại trường cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của các trường khác nên việc áp mức giá 30% chỉ để học trực tuyến không thỏa đáng. Hơn nữa, việc học trực tuyến tại nhà không đạt hiệu quả so với học thực tế tại trường. Số giờ dạy online của trường cũng lại ít hơn nhiều so với số giờ học thực tế tại trường. "Do đó, chúng tôi chỉ chấp nhận mức đóng 0% học phí trong thời điểm học sinh nghỉ học vì dịch bệnh mà không học trực tuyến.

Từ đó, chúng tôi có các kiến nghị: nhà trường phải có thông báo mới với mức học phí mới hợp lý hơn.

Nhà trường phải có bảng tính học phí cụ thể gởi cho từng phụ huynh học sinh để hoàn phí cho những phụ huynh đã đóng dư học phí hoặc biết rõ mức phí mà những phụ huynh đóng chưa đủ cần phải đóng thêm bao nhiêu là đủ.

Nhà trường phải cam kết thời hạn hoàn phí lại cho những phụ huynh đã đóng dư học phí trước tháng 6-2020".

Trước vấn đề này, phóng viên đã liên hệ với bộ phận truyền thông của trường quốc tế Việt Úc. Vị này cho biết nhà trường đã nắm được sự việc sáng nay tại cơ sở 3-2.

Về hướng xử lý, nhà trường đề nghị phóng viên gửi câu hỏi qua mail và sẽ có sự phản hồi. Hiện tại, phóng viên đã gửi câu hỏi và chờ hồi âm từ trường.

Trước đó, trước những phản đối của phụ huynh, chiều 2-5, trường quốc tế Việt Úc đã có thông báo mới về học phí so với thông báo trước đó.

Theo đó, đối với cấp Mầm non: trong thời gian nghỉ dịch theo quy định của Nhà nước, nhà trường không thu học phí.

Đối với cấp Tiểu học và Trung học: trong thời gian nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà nước, nhà trường giảm 70% học phí.

Nhà trường không thu các khoản phí khác gồm phí ăn uống, xe đưa đón học sinh, trong giai đoạn nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà nước. Phụ huynh chỉ thanh toán cho những ngày thực tế học sinh đã sử dụng các dịch vụ này tại trường...