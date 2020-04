Sinh viên chế tạo hàng ngàn dây đeo khẩu trang tặng y bác sĩ

Đó là hoạt động ý nghĩa đang được nhóm sinh viên Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học dưới sự hỗ trợ của các đơn vị khởi nghiệp trong sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM thực hiện.

Sáng 11-4, nhóm đã in thành phẩm những thiết bị đầu tiên và gửi tặng Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM).



Các mẫu tai đeo do các sinh viên thiết kế và in thành phẩm.

Anh Lê Xuân Thân, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho hay ý tưởng này xuất phát từ khi nhóm đọc được trên báo về một hướng đạo sinh người Canada tuy nhỏ tuổi nhưng đã phát minh và tận dụng kỹ năng in 3D của mình để tạo ra những thiết bị "bảo vệ tai". Những thiết bị này đã hỗ trợ hữu hiệu cho các y bác sĩ phải đeo khẩu trang bảo hộ cả ngày.



Thiết bị này có hình dạng giống như chiếc lược với các nấc treo nhô ra ở 2 bên. Nhân viên y tế có thể vòng dây qua các nấc (tùy kích cỡ đầu) thay vì vòng qua vành tai. Như vậy họ sẽ không phải chịu áp lực ở vùng tai và có thể đeo khẩu trang làm việc trong thời gian dài mà không bị đau nhức.

Từ đó, đoàn trường đã chỉ đạo Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học cho triển khai thiết kế lại sao cho phù hợp với người Việt Nam. Nhóm cũng đã in mẫu, test độ bền của vật dụng và đang tiến hành in hàng loạt.















Sinh viên đang chạy máy in tai đeo để kịp gửi đến các bệnh viện. Ảnh: FBNV

Anh Thân cho biết kinh phí của hoạt động này từ nguồn Cửa hàng thanh niên Đoàn trường. Trung bình chi phí nguyên liệu khoảng 1.200 đồng/cái tai đeo, một cái in trong 16 phút. Hiện nhóm đang sử dụng bốn máy in, mỗi ngày sẽ in được khoảng 500 tai đeo. Tất cả số thiết bị in được sẽ gửi tặng các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, hoặc nhận in miễn phí cho các bệnh viện nếu họ có nhu cầu.

“Sau khi thử nghiệm, nhóm sẽ tiếp tục in cho Bệnh viện Chợ Rẫy 1.000 cái giai đoạn 1 và 3.000 cái giai đoạn 2. Bên khu cách ly Tân Bình, Củ Chi cũng đang chốt số lượng để tụi em in. Mấy ngày tới, tụi em sẽ chia ca thức chạy máy 24/24 giờ để đảm bảo gửi tai đeo đến các bệnh viện sớm nhất. Tụi em mong góp phần nhỏ cho các bệnh viện tuyến đầu để hỗ trợ y bác sĩ chống dịch, mong dịch sớm kết thúc ” - Thân nói.