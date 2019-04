Thí sinh gian lận điểm thi có được phép dự thi THPT năm 2019?

Liên quan đến việc xử lý các thí sinh (TS) gian lận điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình, Sơn La, ngày 12-4, Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, cho biết các TS này vẫn được đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019.



Cũng theo Cục quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Cục Đào tạo - Bộ Công An, Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng và các cơ sở giáo dục đại học đã và đang nghiêm túc xử lý các TS liên quan theo quy chế.

Hiện nay, các sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, Hòa Bình vẫn đang trong quá trình điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Căn cứ kết quả điều tra, các cá nhân, tổ chức liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2018.

Tại thời điểm này, kết quả chấm thẩm định đối với các TS liên quan là kết quả chính thức của kỳ thi THPT quốc gia 2018, được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018.

Ngày 11-4, TS Lê Đình Tùng - Trưởng Phòng quản lý Đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Trường Đại học Y Hà Nội yêu cầu trường liên hệ với Sở GD&ĐT địa phương để xin danh sách các TS có kết quả chấm thẩm định khác với kết quả chấm thi lần thứ nhất.

Theo TS Tùng, qua rà soát trường phát hiện có tên sinh viên VHL (học sinh lớp 12A11 Trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La), đang theo học ngành Y Đa khoa tại trường. Điểm thi lần đầu của sinh viên này là 28,4 trong đó điểm thi môn Toán là 9.4 điểm, môn Hóa học là 9.5 điểm và môn Sinh học là 9.5 điểm.

Tuy nhiên kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT vừa qua điểm của sinh viên này là Toán 5.6 điểm, Hóa 3.4 điểm, Sinh 4 điểm. Như vậy, sinh viên này được tăng khống 15,4 điểm. Trong đó, môn được tăng nhiều nhất là Hóa học với 6,1 điểm. Kết thúc học kỳ I tại Trường Đại học Y Hà Nội, điểm trung bình các môn của sinh viên L. chỉ đạt 3,42.

Ngoài ra, Đại học Y Hà Nội cũng tiếp nhận 2 học sinh tại Hòa Bình có kết quả điểm bị thay đổi và đang xin ý kiến Bộ GD&ĐT để xử lý.