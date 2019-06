Đề Sử gây "choáng váng", Địa hơi dài, GDCD làm chỉ 15 phút, còn lại ... nằm ngủ là những cảm nhận của các thí sinh khi rời phòng thi trong sáng nay.

Tại điểm thi trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, em Đăng Khoa, cho biết em thấy đề Sử hơi khó, tập trung vào chiến dịch Điên Biên Phủ. Em đánh lụi hết 10 câu.



Theo Đăng Khoa, trong ba môn thi thành phần của tổ hợp KHXH, môn Sử là khó nhất.

Em Trường An thi tại điểm thi này cũng cho biết trong ba môn dự thi sáng nay, môn Sử khó nhất vì có những phần liên quan đến kiến thức lịch sử thế giới của lớp 11 nên tụi em không ôn tập kỹ.

Thí sinh Bàng Thị Kim Gấm (thí sinh tự do Đại học Thủ Dầu Một) chia sẻ: Em dự định thi lại vào ngành sư phạm tiểu học, em thi có hai môn đầu và cảm nhận đề thi năm nay đều dễ hơn những năm trước nhiều.



Thí sinh tại điểm thi THCS Bạch Đằng

Tại điểm thi THCS Bạch Đằng (quận 3), TS Minh Thư cho biết em thấy năm nay sử và địa khá khó. Em làm được 70% nhưng nó thấp hơn mức em mong muốn. Sử khá khó vì có phần lớp 11. GDCD ổn hơn ạ. Nhìn chung em nghĩ sử sẽ có phổ điểm khá thấp.

Bạn Diệu Thu thì nghĩ: phần atlat hỗ trợ môn địa rất nhiều. Em nghĩ độ phân hoá đề sẽ không tốt lắm. Riêng sử em nghĩ khá khó. Khó cả phần trong nước và thế giới. Em đang rất lo. Hi vọng môn văn hôm trước sẽ gỡ điểm phần này giúp em. Môm GDCD đề khá dễ, em cũng không ấn tượng nhiều. Chỉ rất buồn môn sử ạ.



Nhiều thí sinh ra về với vẻ mặt thất thần vì đề quá dài, nhiều câu hỏi lạ

Thí sinh Quốc Huy (THPT Hiệp Bình) đánh giá: Năm nay em thấy đề thi có sự phân hóa, từ dễ tới khó, câu 30 bắt đầu khó hơn. Môn Địa lý thì chiếm 10 câu Atlat, còn có những câu ứng dụng kinh tế nhiều. Em nghĩ năm nay, đầu vào đại học các trường trung bình phải môn trên 7 điểm. Em hy vọng đậu vào chuyên ngành Luật hình sự của trường Đại học Luật Tp.HCM.

Thí sinh Nguyễn Hà Minh Trí (THPT Hiệp Bình) chia sẻ: Tổ hợp môn KHXH vừa sức với thí sinh. Dễ nhất là môn GDCD, năm nào môn này cũng điểm cao. Theo cấu trúc đề thi tổ hợp môn KHXH thì em thấy nó ngang nhau ở các môn và chắc chắn năm nay đầu vào các trường đều cao. Em dự tính vào ngành truyền thông của Đại học Văn hóa.



Thí sinh tại điểm thi THPT Đà Sơn Tây

Tại điểm thi THPT Đào Sơn Tây, Bích Ngọc (THPT Đào Sơn Tây) cho hay em thấy đề môn GDCD là dễ nhất, gần gũi với cuộ sống. Với môn Địa lý vì tập trung quá nhiêif cho môn Lịch sử nên em không ôn ấu nhiều nhưng vì có kiến thức trên alat nên em làm bài khá ổn. Riêng môn Lịch sử dù đã tập trung kĩ nhưmg khiến em "choáng váng" lúc đọc đề vì câu nào cũng thấy quen nhưng không đúng trọng tâm đã học nên chỉ làm chắc chắn được 17 câu



Tại Hà Nội:

Tại điểm thi THCS Việt Nam-Angieri (Hà Nội), em Thanh (Trường THPT Hoàng Mai, Hà Nội) cũng nhận xét đề Sử năm nay hơi khó, kiến thức rộng. Em lo lắng khó đạt điểm khá trong môn thi này.



Trà My không tự tin với môn Lịch Sử.

Em Nguyễn Ngọc Trà My (Cao đẳng Công thương), thấy đề thi môn Địa dễ, có 40 câu. My tự tin sẽ được 8-9 điểm môn Địa. Tuy nhiên My cho biết đề Sử năm nay tập trung vào giai đoạn chống Mỹ, nhiều câu hỏi sâu quá nên thí sinh khó nhớ được hết. My lo lắng không đạt được điểm trung bình ở môn này.

Trong khi đó, em Vũ Thành Trung (THPT Hoàng Mai, Hà Nội) lại cho biết đề thi Sử, Địa năm nay dễ. Em đoán chắc mình được 7 điểm môn Địa, nhưng Sử chắc thấp hơn. Đề thi môn Địa năm nay tập trung ở Địa Lý Việt Nam, bao quát rộng cả 7 vùng kinh tế.

Em Dương Minh Hoài, thí sinh ra đầu tiên môn Giáo dục công dân. Hoài cho biết đề GDCD năm nay rất dễ. Em chỉ tập trung làm khoảng 15 phút là xong, thời gian còn lại ngồi chơi.

Tại điểm thi THPT Việt Đức, nhiều thí sinh có ý kiến trái chiều nhau khi nhận xét về đề thi Lịch Sử. Có thí sinh cho rằng dề dễ, có thí sinh lại đánh giá đề khó. Thí sinh Phan Anh Khôi, cho rằng, đối với đề Sử thí sinh dù có học thuộc bài cũng không thể làm được phần vận dụng cao nếu không có kiến thức xã hội và tư duy liên kết tốt. Trong khi đó thí sinh Trần Thị Thùy Liên lại thích thú đề thi sử và tự tin làm được 80%. "Có lẽ em sẽ được 8 điểm môn sử, còn địa chỉ 5 điểm là cùng", Liên nói. Môn giáo dục công dân, thí sinh thi để lấy điểm tốt nghiệp nên tâm lý thoải mái, không bình luận về đề này nhiều.

Em Nguyễn Ngọc Phương Thúy cho biết đề sử năm nay dễ hơn năm ngoái tuy nhiên đề hơi dài. Những câu cuối có phần phức tạp Môn Địa lý nếu sử dụng Atlat có thể giải quyết được 20% các câu hỏi trong đề. "Làm 2 bài Sử, Địa liên tiếp quá dài khiến em khá mệt mỏi, đến môn GDCD thì gần như em hết sức. Em tập trung nhiều vào Sử, Địa và tự tin có thể đạt trên 7 điểm cả 2 môn này" - Thúy nói.

Tại Cần Thơ:

Những thí sinh ra đầu tiên tại điểm thi trường THCS Lương Thế Vinh với vẻ mặt thất vọng vì các môn thi hôm nay. Khi nghe con nói về khả năng làm bài của mình, nhiều phụ huynh cũng không vui nhưng vẫn động viên, an ủi con.



TS Huỳnh Thị Hồng Ngọc (trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên, TP Cần Thơ) cho biết, đề Sử và Địa khá dài, có nhiều câu hỏi lạ. Em làm không kịp hết bài thi, chắc được khoảng 5 điểm là mừng rồi. Em cảm thấy thất vọng về môn thi hôm nay. Bạn Dương Thu Thủy cũng cho biết, đề thi quá dài mà thời gian chỉ có 50 phút cho mỗi môn thì làm không kịp. Đề thi có nhiều câu hỏi lạ, bất ngờ. Trước buổi thi hôm nay, em tự tin vào môn Địa nhưng giờ thì quá buồn.