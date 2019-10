TP.HCM: Hơn 500 sinh viên nhận Học bổng Khuyến tài

Theo đó, buổi lễ đã trao học bổng cho 114 sinh viên (43 em diện hộ nghèo, 52 em gia đình hội viên hội khuyến học; 35 em gia đình đăng ký gia đình học tập, 11 em dân tộc Hoa, có 31 em đạt giải thưởng trong các kỳ thi Olympic học sinh giỏi thành phố). Buổi lễ cũng trao học bổng cho 402 sinh viên nhận học bổng lần 2,3,4,5,6.



Bà Trương Mỹ Hoa (thứ bảy từ trái sang),Nguyên Phó Chủ tịch nước trao tặng vòng hoa cho các bạn sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Như vậy, năm học 2019-2020 có 516 sinh viên nhận Học bổng Khuyến tài (1&1) với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Từ 5 sinh viên đầu tiên nhận được học bổng 1&1 do năm ân nhân tài trợ (1999-2000), đến nay sau 19 năm thực hiện, chương trình Học bổng Khuyến tài đã trao tặng cho 2.639 sinh viên với sự tài trợ của 638 người và 43 tập đoàn, công ty, đơn vị với tổng số tiền trao học bổng cho các em trong suốt quá trình 4,5,6 năm học Đại học là hơn 24 tỉ đồng.

Thay mặt những sinh viên được nhận học bổng, em Lê Minh Tú, sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM vừa tốt nghiệp bày tỏ: “Em rất may mắn và vinh dự khi nhận được Học bổng Khuyến tài của cô Hồng Lý trao tặng do bác Khắc Mai giới thiệu từ hồi em còn là sinh viên năm nhất của trường”.

“Em sinh ra, lớn lên tại một vùng quê nghèo. Em là người không được may mắn như bao bạn khác vì vừa sinh ra đã bị bẩm sinh không có đôi tay do di chứng của chất độc da cam. Do không tự chăm sóc cho bản thân nên bố phải vào đây chăm sóc em. Không có người thân quen, cuộc sống xa lạ, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, hơn nữa số tiền đóng học phí hơn 12 triệu/học kỳ quá lớn nên cuộc sống của hai cha con vô cùng khó khăn.Trong lúc đó, em may mắn gặp được bác Khắc Mai, bác giới thiệu về Hội Khuyến học TP.HCM và Học bổng Khuyến tài. Nhờ đó em gặp được ân nhân cô Hồng Lý đã cho em những suất học bổng Khuyến tài trong suốt 4 năm qua".

"Hiện tại, em đã đi làm và đang Sáng lập và Điều hành Công ty Cổ phần VINARISES. Thành công hôm nay của em là sự đồng hành của người bố kinh yêu, sự yêu thương của gia đình, sự giúp đỡ của anh chị trong Hội Khuyến học TP.HCM đặc biệt sự giúp đỡ của ân nhân. Em sẽ lại trao học bổng hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn như mình ngày xưa”.



Mạnh thường quân trao học bổng cho các bạn sinh viên

Đánh giá về những gì Hội Khuyến học TP.HCM đã làm được, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho hay, từ khi Hội Khuyến học TP.HCM thành lập đến nay, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của hội trên địa bàn thành phố, thành ủy TP.HCM cùng với chính quyền và các tổ chức chính trị luôn hoan nghênh và đánh giá cao kết quả hoạt động của hội.

Hội Khuyến học đã có nhiều phong trào để lại ấn tượng như phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đặc biệt là hội luôn kiên trì, nỗ lực trong việc xây dựng tổ chức hội đến từng địa bàn, khu phố, ấp, trường học, đơn vi. Chương trình Học bổng 1&1 đã để lại kết quả và dấu ấn rất sâu sắc. Có thể nói, đây là nét son trong hoạt động khuyến học của TPHCM. Tôi mong rằng, thời gian tới bằng nhiều mô hình và cách làm sáng tạo hơn nữa, Hội sẽ góp phần đóng góp có hiệu quả vào chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố"

"Trong buổi lễ này, tôi cảm phục và xin thay mặt lãnh đạo thành phố bày tỏ sự trân trọng, biết ơn quý vị ân nhân đã đồng hành cùng Hội Khuyến học trong suốt 20 năm qua đặc biệt là chương trình Học bổng Khuyến tài", bà Dung nhấn mạnh.