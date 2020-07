Tuyển sinh 10: Đề thi vừa sức, không đánh đố

Báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT TP.HCM vào cuối ngày thi cho biết kỳ thi diễn ra an toàn, thí sinh tham gia nghiêm túc, đúng quy chế, chưa phát sinh vấn đề gì.



Môn văn mang tính thời sự

Đề văn thi vào lớp 10 THPT công lập tại TP.HCM gồm ba phần, trong đó phần đọc hiểu lấy văn bản nói về dịch COVID-19 với ý nghĩa lắng nghe và chia sẻ.

Rời điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, nhiều thí sinh tỏ ra rất phấn khởi và bày tỏ sự thích thú với đề văn.

Em Trịnh Thị Bảo Châu, học sinh (HS) Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, quận Gò Vấp, cho biết câu 1 với đoạn văn viết về COVID-19 hay, gần gũi và gắn liền với cuộc sống. Ba câu hỏi đầu yêu cầu kỹ năng đọc hiểu văn bản, không đánh đố thí sinh. Riêng phần nghị luận xã hội về nhận định phải chăng lắng nghe là một biểu hiện của yêu thương đòi hỏi sự hiểu biết cũng như cần nhiều dẫn chứng từ cuộc sống. Còn phần nghị luận văn học theo hướng mở, có nhiều sự lựa chọn để các em phân tích.

Đánh giá về đề thi, cô Minh Tâm, giáo viên Trường THCS An Lạc, quận Bình Tân, cho hay đề văn cập nhật kiến thức thực tế, phù hợp chuẩn kiến thức chương trình, không bắt buộc HS phải làm theo bất kỳ khuôn mẫu nào.

Về phần đọc hiểu, câu hỏi tương đối dễ hơn so với hai năm trước, nằm ở dạng câu quen thuộc, vừa sức. Các em hay mất điểm ở câu hỏi c (thông hiểu) nhưng năm nay câu c yêu cầu tìm nội dung không quá khó. Câu a, b, d không có gì thay đổi so với năm rồi.

Phần nghị luận xã hội và nghị luận văn học nội dung nhẹ nhàng nhưng chuyển tải những thông điệp mang tính nhân văn và cần thiết cho cuộc sống.

Phần nghị luận xã hội là dạng câu hỏi. Đây là dạng đề đã có trong những năm trước nên nếu các em được giáo viên hướng dẫn thì không có gì lạ lẫm. Còn phần nghị luận văn học, các em có thể tự do lựa chọn thông điệp mà bản thân mình tâm đắc để bộc lộ suy nghĩ, tư duy. Nhìn chung với đề thi này, HS ở mức khá, giỏi dễ dàng đạt được điểm 7, 8.

Tương tự, bà Nguyễn Ngọc Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thọ, quận 11, chia sẻ đề khá hay, mang tính thực tiễn, đồng thời bám sát chương trình học của các em.



Các thí sinh vui vẻ sau giờ thi văn tại điểm thi Trường THCS Trường Chinh (quận Tân Bình, TP.HCM) sáng 16-7. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cấu trúc đề năm nay tương tự các năm trước, không có sự thay đổi. Cấu trúc gồm ba phần. Phần đọc hiểu nói về vấn đề dịch COVID-19, đây là vấn đề nóng hổi, mang tính thời sự. HS cũng có am hiểu nên dễ làm tốt phần này.

Phần nghị luận xã hội nói về lắng nghe. Lắng nghe chính mình, lắng nghe cuộc sống xung quanh để từ đó chọn cách sống của mình sao cho hài hòa. Còn phần nghị luận văn học, năm nay đề mở cho HS lựa chọn một trong ba thông điệp và thông điệp nào cũng gần gũi.

Với đề thi này, không khó để HS đạt điểm 5. Để đạt điểm 9 thì đối với câu nghị luận xã hội, HS phải viết có chiều sâu, biết nhận thức đúng vấn đề, diễn đạt mạch lạc và trình bày đúng phương pháp.

Môn tiếng Anh dễ lấy điểm cao

Kết thúc môn thi tiếng Anh sau 60 phút làm bài, nhiều thí sinh rời phòng thi với phong thái rất tự tin.

Tại điểm thi Trần Văn Ơn, quận 1, nhóm bạn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa khá hài lòng với bài thi của mình. Thành Nhân chia sẻ đề thi tiếng Anh dễ, em chỉ mất khoảng 15 phút để làm bài. Em tự tin mình có thể đạt được điểm 9.

Tương tự, Như Ý, HS Trường THCS Võ Trường Toản, quận 1, cũng tươi cười rạng rỡ sau khi rời phòng thi.

Như Ý cho biết đề thi gồm bảy phần. Trong đó phần 1 trắc nghiệm ngữ pháp và từ vựng, phần 2 nhìn biển báo để chọn đáp án đúng, phần 3 yêu cầu thí sinh chọn đúng sai, phần 4 điền từ còn khuyết, phần 5 chia thì, phần 6 sắp xếp câu và phần 7 viết lại câu.

“Đề thi này vừa sức và dễ hơn so với năm ngoái có thể do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Em dự đoán mình có thể đạt được điểm 8” - Như Ý nói.

Tương tự, tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, một thí sinh đến từ Trường THCS Nguyễn Thị Thập đánh giá: Trong đề thi, phần thi khiến thí sinh mất nhiều thời gian làm bài nhất chính là phần câu hỏi trả lời đúng hay sai.

“Nếu thí sinh không đọc kỹ đề sẽ dễ nhầm lẫn trong việc chọn lựa đáp án do đề thi sử dụng nhiều từ đồng nghĩa. Do đó, để làm tốt phần này, em đã đọc câu hỏi nhiều lần, nắm chắc nội dung từng câu trả lời rồi mới chọn” - thí sinh này nói thêm.

Em Gia Hân, Trường THCS Ngô Chí Quốc, quận Thủ Đức, cũng thích thú khi em làm bài được chắc chắn 7 điểm. Đề thi năm nay chủ yếu là ngữ pháp, cấu trúc không mới nhưng số câu khó giảm hơn, những câu rất khó chỉ khoảng 3-4 câu ở phần điền từ vào đoạn văn.