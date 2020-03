Hà Nội hỗ trợ cách ly y bác sĩ BV Bạch Mai tại khách sạn

Chiều tối 30-3, Thành ủy Hà Nội đã có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về một số nội dung hỗ trợ BV Bạch Mai trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Thông báo cho hay chiều 30-3, dưới sự chủ trì của ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã họp nhằm kiểm điểm các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị, nhất là phòng, chống dịch COVID-19. Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến của đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất chia sẻ với khó khăn của BV Bạch Mai và sẵn sàng hỗ trợ mọi đề nghị của BV Bạch Mai để cùng phối hợp, quyết tâm dập dịch tại BV này.

Cụ thể: Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung cho cán bộ, nhân viên y bác sĩ của Bạch Mai tại một khách sạn trên địa bàn thủ đô nhằm bảo đảm chăm sóc sức khỏe lâu dài cho các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Đảm bảo ăn uống sinh, hoạt đầy đủ và được chăm sóc y tế, kiểm tra sức khỏe theo quy định. Giao Bộ tư lệnh Thủ đô tổ chức đưa đón các y, bác sĩ đảm bảo các quy tắc an toàn phòng chống dịch.



Hà Nội cũng hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân của BV Bạch Mai, bao gồm phương tiện, thiết bị y tế và chi phí xét nghiệm.

Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ hỗ trợ đảm bảo công tác hậu cần, công tác chuyển giao suất ăn và nhu yếu phẩm cho BV Bạch Mai, đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch. Giao Công an TP Hà Nội chỉ đảo Công an quận Đống Đa triển khai vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn và kịp thời.