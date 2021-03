Khen thưởng người cứu cháu bé rơi từ tầng 12

Cháu bé trèo qua lan can khi cha mẹ đi tiễn khách Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 17 giờ 30 ngày 28-2, bé NPH (SN 2018) ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán. Rất may mắn lúc đó anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi) có mặt ở hiện trường đã phát hiện, leo lên mái sảnh chân tòa nhà, xả thân đón cháu bé rơi xuống. Được biết chiều 28-2, gia đình cháu bé có khách đến chơi. Đến khi khách ra về, cha mẹ cháu tiễn khách xuống chung cư. Trong lúc tiễn khách, mặc dù gia đình đã lắp tấm lưới cao 1 m ở lan can bảo vệ, cháu bé đã bấu vào tấm lưới này và trèo qua, sau đó bám vào bờ tường đến khi không còn sức thì rơi xuống.