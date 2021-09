Vào sâu trong các con hẻm nhỏ tại TP.HCM mới thấy rõ hơn ảnh hưởng của COVID-19 tới những phận nghèo chới với giữa tâm dịch. Trong giai đoạn này, nỗ lực hỗ trợ của mọi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thắp lên niềm tin, tạo động lực cho bà con khu trọ nghèo vượt qua dịch bệnh.



TP.HCM những ngày dịch bệnh căng thẳng vẫn bắt gặp màu áo xanh Thanh niên và những bộ đồ bảo hộ ngày ngày len lỏi vào từng hẻm sâu, khu trọ... Họ là những tình nguyện viên từ Masterise Group và Thành Đoàn thành phố, góp sức mang những phần hỗ trợ kịp thời đến tận tay bà con.

Danh sách hỗ trợ là những lao động tự do, công nhân mất đi nguồn thu nhập do dịch bệnh và giãn cách kéo dài. Đấu tranh với cái nghèo đã khó, nay những khu trọ nghèo còn đối mặt với cuộc chiến mới khi không may nhiễm virus và trở thành các F0 phải tự cách ly, điều trị tại nhà.

Cả nhà thành F0, vẫn vững tin chờ ngày khỏe lại

6 giờ sáng, thành viên tình nguyện xuất phát từ văn phòng Thành Đoàn tới hỗ trợ 500 gia đình thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Hoạt động ý nghĩa này thuộc chương trình “Giữ tổ ấm giữa đại dịch” được khởi động vào tháng 7-2021, hỗ trợ tiền thuê trọ cho các lao động bị ảnh hưởng do COVID-19, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trao thêm túi nhu yếu phẩm.

Tới thăm gia đình anh Trần Văn Dũng (1977), cả đoàn mới hay tin cả gia đình đều trở thành F0 và được cách ly tập trung. Bản thân anh Dũng là trụ cột gia đình, vừa khỏi bệnh và được về nhà. Tuy nhiên, mẹ anh không may đã qua đời do COVID-19 còn em gái hiện đang trở nặng.

Nhận được hỗ trợ từ chương trình “Giữ tổ ấm giữa đại dịch” ngay khi gia đình đang khó khăn, anh Dũng không nén nổi niềm vui sau lớp khẩu trang y tế. Anh hy vọng em gái mau chóng khỏe lại và được về nhà, anh sẽ để dành lại một chút quà của chương trình để bồi bổ sức khỏe cho em mình.

Anh Dũng xúc động nhận khoản hỗ trợ 1 triệu đồng từ đại diện Masterise Homes.



Trong con hẻm khác tại phường Thạnh Lộc, Quận 12, xóm trọ nhỏ ngày thường bộn bề lo âu nay cũng rộn rã hơn khi nhận được hỗ trợ nhu yếu phẩm và tiền thuê trọ của chương trình. Hầu hết các cô, các chị trong xóm trọ là công nhân may ở xí nghiệp, không thu nhập đã hơn 2 tháng nay. Tiền kiếm được hàng tháng cũng chỉ đủ thuê phòng trọ chưa tới 10 m2 và trang trải cuộc sống.

Khi dịch bệnh xảy ra, họ không còn khả năng trả tiền trọ chỉ 1-2 triệu mỗi tháng, nhưng ai cũng cố gắng bám trụ lại Sài Gòn. “Về quê là không còn cơ hội kiếm miếng ăn, nên phải ráng ở lại để hết giãn cách em sẽ đi tìm việc, làm kiếm tiền trả nợ,” một nữ công nhân may cho biết.

Các tình nguyện viên Masterise Group và Thành Đoàn hỗ trợ lao động khó khăn tại Quận 12.



“Ai cũng sợ thì F0 phải làm sao?”

Đáng chú ý, Masterise Group không chỉ dừng lại ở hỗ trợ người lao động, mà còn nỗ lực tiếp sức đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch. Mỗi ngày, TP.HCM có hàng ngàn ca nhiễm COVID-19 mới, đồng nghĩa với việc có thêm hàng ngàn gia đình phải bắt đầu một cuộc chiến mới.

Trước những “cuộc chiến không của riêng ai”, Masterise Group nối dài nỗ lực hỗ trợ tuyến đầu, chung sức trao gửi 7.500 túi thuốc đã tới tay bà con không may nhiễm bệnh tại các quận huyện trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, các đối tượng bệnh nhân đặc biệt khó khăn tại Nhà nuôi Người già Thạnh Lộc, Trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tâm thần Lê Minh Xuân và các người già vô gia cư tại chùa Diệu Pháp Bình Thạnh cũng đã được kịp thời hỗ trợ thuốc điều trị COVID-19.

Khi đến các khu vực bị phong tỏa, Thành Đoàn TP.HCM luôn trang bị đồ bảo hộ song hành trình hỗ trợ thuốc cho F0 luôn tồn tại nguy cơ lây nhiễm. Khi được hỏi có lo lắng trong quá trình công tác hay không, đại diện Masterise Group tham gia chương trình chia sẻ: “Cả đoàn đã rất cẩn thận tuân thủ quy tắc 5K, cố gắng giữ an toàn hết sức có thể. Ai cũng sợ thì ai giúp bà con!”

Chị Bùi Thị Kim Chi, Cán bộ Trung Tâm Công tác Xã hội TNTP chia sẻ: “Chúng tôi rất trân quý tấm lòng của Masterise Group và những tình nguyện viên không quản ngại đường xa hay dịch bệnh, sẵn sàng chung sức chăm lo thật chu đáo những bệnh nhận không may nhiễm COVID-19. Đặc biệt với những lao động nghèo sống trong hẻm nhỏ, vùng xa thì tình cảm và hỗ trợ kịp thời giữa đại dịch lại càng thêm ý nghĩa.”

5.500 túi thuốc dành cho F0 và 2.000 túi thuốc dành cho F0 nặng đã được Masterise Group và Thành Đoàn trao đến bệnh nhân.



Hành trình trao yêu thương của Masterise Group hiện vẫn đang tiếp tục, đặt mục tiêu hoàn tất hỗ trợ 10.000 lao động gặp khó khăn do đại dịch, đồng thời trao gửi thêm nhiều túi thuốc tới tay F0.