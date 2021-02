LTS: Các chiến sĩ biên phòng tại các khu vực biên giới ngày đêm chốt chặn để chống người nhập cảnh trái phép nhằm ngăn chặn nguồn dịch COVID-19 từ bên ngoài vào nước ta.

Những ngày cuối năm, khu vực miền núi về đêm trời trở rét, bản làng bên dòng sông Sê Pôn (Quảng Trị) chìm vào giấc ngủ thì phía bên này sông, những căn nhà sàn bán kiên cố vẫn chong điện, các chiến sĩ biên phòng vẫn chốt chặn, kiểm tra dọc biên giới để phòng, chống dịch COVID-19.

“Gần tết Nguyên đán, tình trạng người dân sợ cách ly tập trung nên tìm cách đi theo đường mòn, lối mở để nhập cảnh trái phép nhiều. Đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất nên mọi người không được lơ là, đảm bảo người dân an toàn đón tết là nhiệm vụ hàng đầu” - Trung tá Nguyễn Văn Nam nói.

Công việc thường ngày của Trung tá Nguyễn Văn Nam (46 tuổi) công tác tại Đồn biên phòng Triệu Vân, đóng tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong là kiểm soát tàu thuyền ngoại tỉnh vào cảng Cửa Việt và tuần tra biên giới biển. Khi dịch bệnh bùng phát, anh được tăng cường lên miền ngược bám chốt kiểm soát dịch. Từ những buổi đầu khó ngủ vì nhớ vị mặn của biển, nay anh đã quen từng ngõ ngách của bản làng.

Thao thức biên cương

Trung tá Nam cùng với Trung úy Phạm Xuân An (30 tuổi, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) đảm nhiệm việc chốt chặn kiểm tra tại thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Vị trí đặt chốt ở bên con đường mòn đi xuống dòng sông Sê Pôn, phía bên kia là cụm bản Ka Túc (Lào).

Là hai địa phương đối diện nhau trên dòng sông Sê Pôn nên thường ngày người dân ở đây được qua lại với nhau, nhiều vườn tược của người Việt trồng trọt trên đất Lào. Từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, để đảm bảo kiểm soát việc xuất nhập cảnh, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã lập hàng loạt chốt kiểm dịch dọc đường biên giới, mỗi điểm chốt dịch từ hai chiến sĩ thường trực 24/24 giờ.

Trong căn nhà sàn bán kiên cố vừa được dựng lên khoảng một tuần để thay thế cho nhà trại ẩm thấp, bên trong có: Một bàn thờ với ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, một giường ngủ, một bàn làm việc bằng nhựa với sổ sách ghi chép thời gian và kế hoạch làm việc trong ngày của hai chiến sĩ; trên bờ vách những bộ quân phục, hai cây guitar và một nhành lan tìm vừa mới trổ bông.

“Đây là nơi sinh hoạt của hai anh em, từ ăn ngủ, nấu ăn đến làm việc. Tết này cũng ở đây nên vừa trang trí thêm cây lan cho có không khí” - anh Nam nói.

Anh Nam hôm nay được phân công trực ca sau, bắt đầu từ 2 giờ sáng. Vào ngày cuối năm, sương mù ở vùng biên giới dày đặc, càng về sáng thì trời càng lạnh. Anh Nam đi sát xuống khu vực bờ sông soi đèn dọc dòng sông để kiểm tra tình hình, ở dọc dòng sông cũng có ánh đèn chiếu lại. “Đó là chiến sĩ của chốt tiếp theo, tùy theo địa hình mà đơn vị bố trí chốt để đảm bảo những nơi trọng yếu đều có người canh gác” - anh Nam nói.



Cuộc sống tại chốt kiểm dịch COVID-19 đặt tại thôn Cổ Thành, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa. Ảnh: NGUYỄN DO

Sau khi rọi đèn kiểm tra, anh Nam lại đến bếp lửa ngồi sưởi ấm và đánh mắt nhìn quanh liên tục. Khi có động tĩnh thì sẽ kiểm tra và báo cáo cho đồng đội của mình đang ngủ và đồng đội tại các chốt liền kề.

“Thế nên dù đổi ca trực nhưng việc chiến sĩ đang ngủ mà bị dựng dậy một đêm nhiều lần là chuyện thường. Lính mà, chúng tôi đang cố hết sức để không cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào, để mọi người có một cái tết an lành, tất nhiên trong đó có cả gia đình và người thân của tôi” - anh Nam tâm sự.

Rời xã Tân Thành, chúng tôi lên đường Hồ Chí Minh để vào thôn Ka Tiêng (xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa). Thôn Ka Tiêng chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chốt kiểm dịch do Trung tá Nguyễn Đắc Nam (51 tuổi) và Thiếu tá Trần Hoài Nam (53 tuổi, Đồn biên phòng Hướng Phùng) phụ trách.

Từ đầu tháng 3-2020 chốt được lập. Anh Nam vẫn nhớ ngày đầu lập chốt, đàn gà thả nuôi chỉ bé bằng nắm tay nhưng nay đã đẻ nhiều lứa. Con chó con được anh xin từ ngày lập chốt giờ đã sủa vang khi có người lạ. Cũng ngần ấy thời gian, nhiều người lính biên phòng chưa được về thăm vợ con.

Sẽ là một cái tết đặc biệt

Anh Nguyễn Đắc Nam và Trần Hoài Nam tâm sự vì tăng cường quân số tập trung chốt chặn để phòng chống dịch, những chiến sĩ biên phòng luôn xác định tết năm nay sẽ vắng nhà.

“Đây là cái tết rất đặc biệt đối với anh em chúng tôi. Những năm trước, đơn vị sẽ chia từng ca trực, có anh em về trước tết, người về sau tết nên dù gì anh em cũng gặp mặt gia đình nhưng năm nay thì không thể vì phải tăng cường đảm bảo phòng chống dịch. Các anh em ở lại đơn vị thì đêm giao thừa, ngoài những chiến sĩ đi tuần tra, các chiến sĩ khác cùng quây quần bên nhau đón năm mới nhưng giao thừa năm nay chắc chỉ có hai anh em.



Chốt Ka Tiêng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa. Ảnh: NGUYỄN DO

Mọi năm, vùng biên thường nóng chuyện buôn pháo lậu, lực lượng sẽ tăng cường mạnh vào những ngày giáp tết, còn sau giao thừa thì nhẹ nhàng hơn nhưng về phòng chống dịch lại khác, không được lơ là. Nhưng mọi người có một cái tết an toàn đó là niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào của chúng tôi” - anh Đắc Nam tâm sự.

Tờ mờ sáng, khi anh Đắc Nam vẫn đang còn canh gác ở vùng biên thì anh Hoài Nam đã xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Đang chuẩn bị cho bữa ăn sáng thì phần cuối chương trình Chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam phát thông tin Việt Nam ghi nhận hai ca nhiễm trong cộng đồng sau 55 ngày không phát sinh ca mới, Trung tá Nam dừng đũa, chặc lưỡi nói: “Hy vọng nhanh chóng dập dịch để mọi người an tâm đón tết”.

Tăng cường 100% quân số chốt chặn Sau khi nhận nhiệm vụ, riêng khu vực thuộc sự quản lý của đồn, chúng tôi đã lập 25 chốt kiểm dịch dọc biên giới và hai tổ tuần tra cơ động để kịp thời ngăn chặn những người nhập cảnh, nhập biên trái phép để phòng chống dịch. Đặc biệt những ngày cận tết, đơn vị tăng cường 100% quân số để chốt chặn, bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực biên giới và phòng chống dịch. Các chiến sĩ sẽ ăn tết tại các chốt theo chế độ của quân đội. Đại úy NGUYỄN XUÂN THẾ, chính trị viên Đồn biên phòng

cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

