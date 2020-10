Bộ đội biên phòng chủ trì bảo đảm an ninh khu vực biên giới

Chiều 21-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Theo dự thảo, một trong những chức năng quan trọng của bộ đội biên phòng là “chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”.



Báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị cân nhắc chức năng “chủ trì” và xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp để tránh chồng chéo với Luật Công an nhân dân. Có ý kiến đề nghị thay từ “chủ trì” bằng từ “phối hợp”.

Thảo luận sau đó, đa số các ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đồng tình với quy định như dự thảo. ĐB Nguyễn Ngọc Hải (Hà Giang), ĐB Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa), ĐB Võ Thị Như Hoa (Đà Nẵng) cho rằng quy định về chức năng “chủ trì” là phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng, thống nhất với các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời thực tiễn từ trước tới nay, lực lượng bộ đội biên phòng luôn làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an ninh quốc gia tại khu vực biên giới. Mặt khác, quy định trên cũng phù hợp với chủ trương “một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì”.



Bộ đội Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) đến từng hộ dân tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: LÊ CHUNG

Trước lo ngại quy định của dự thảo luật dẫn tới có sự chồng chéo, lấn sân lẫn nhau với lực lượng công an trong nhiệm vụ duy trì an ninh, trật tự, thực thi pháp luật tại khu vực biên giới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM Nguyễn Văn Chương (ĐBQH TP.HCM) cho rằng những quy định để lực lượng bộ đội biên phòng thực thi nhiệm vụ có sự khác biệt với nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa của lực lượng công an. “Trong trường hợp cần phối hợp, chắc chắn Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp sao cho việc thực thi pháp luật của hai lực lượng không dẫm chân lên nhau” - ĐB nói.

Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cho biết Điều 35 Luật Quốc phòng không quy định giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì việc bảo đảm an ninh, trật tự biên giới. Vị ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị cần đánh giá tác động quy định trên của dự thảo.

Phát biểu sau đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết quy định chức năng của bộ đội biên phòng nêu trong dự thảo luật là xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn. Đây không phải là vấn đề mới mà là thể chế hóa nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kế thừa các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành.

“Quy định vị trí, chức năng của lực lượng bộ đội biên phòng chỉ trong phạm vi biên giới, cửa khẩu theo quy định, hoàn toàn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng khác” - Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh.