Resort, khách sạn ở Phan Thiết tạm dừng đón khách quốc tế

Ngày 17-3, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản hỏa tốc gởi các cơ quan trực thuộc tỉnh và Hiệp hội Du lịch Bình Thuận.



Một resort tại Mũi Né

Theo đó, trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19 ngày càng có xu hướng lan rộng cả trong nước và quốc tế, văn bản đưa ra nhằm giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm trong cộng đồng, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Thực hiện các nội dung tại Thông báo khẩn của Bộ Y tế về 8 chuyến bay có ca bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công an tỉnh thường xuyên làm việc với Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để cập nhật, truy tìm danh sách du khách đi trên các chuyến bay có khách mắc COVID-19 do Bộ Y tế thông báo.

Trong đó, phải nắm rõ danh sách du khách nước ngoài, người Việt Nam có hành trình, hiện đang lưu trú tại Bình Thuận để kịp thời thông tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an các địa phương và thông báo cho cơ quan y tế thực hiện chặt chẽ công tác quản lý du khách, tổ chức các giải pháp giám sát y tế, lấy mẫu và cách ly theo quy định.



Đối với việc quản lý du khách là người Việt hồi hương, khách quốc tế: Giao trách nhiệm cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế làm việc cụ thể với các địa phương có sân bay, cảng, cửa khẩu để rà soát, kiểm soát, nắm danh sách người nhập cảnh qua các cửa khẩu hàng không, trên bộ, hàng hải hiện đang có hành trình, lưu trú tại Bình Thuận.



Trên cơ sở số liệu của ngành Công an, Sở Y tế, UBND các địa phương phải làm tốt công tác sàng lọc, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, nhất là đối với công dân Việt Nam trở về từ các vùng có dịch bệnh. Tổ chức khai báo y tế, kê khai hành trình theo quy định và thực hiện cách ly bắt buộc tại cảng hàng không nơi nhập cảnh trong thời gian 14 ngày, tại nơi cách ly tập trung.



Một khu nghỉ dưỡng tại Phan Thiết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh tạm dừng đón khách du lịch quốc tế để tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Đồng thời, toàn tỉnh triển khai đầy đủ các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với du khách hiện đang lưu trú trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn trong cộng đồng dân cư tại các khu du lịch.



Tổ chức kiểm tra, có giải pháp đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động du lịch, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nước ngoài qua đường du lịch, bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người lao động tại đơn vị.



Rà soát nhanh các nguồn lây, có nguy cơ lây bệnh, nhất là các du khách đến từ các quốc gia, vùng có nguồn dịch; ứng dụng công nghệ thông tin để truy tìm các trường hợp có nguy cơ lây bệnh trong số du khách đã nhập cảnh và lưu trú trên địa bàn tỉnh để thực hiện khoanh vùng nhanh, sàng lọc, kiên quyết cách ly đối với người đến, đã đi qua vùng có dịch.



Khẩn trương triển khai việc đưa 4 cơ sở lưu trú du lịch vào việc cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tiếp tục rà soát, làm việc với các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đề xuất bổ sung các cơ sở lưu trú làm địa điểm cách ly đối với các trường hợp ghi nhiễm COVID-19 (khoảng 5 cơ sở, trong đó có ít nhất 2 cơ sở cách ly cho người nước ngoài).



Chỉ đạo, kiểm tra, báo cáo đầy đủ việc thực hiện chủ trương tạm dừng các hoạt động lễ hội, hoạt động tại các di tích, danh lam thắng cảnh; dừng hoạt động các dịch vụ karraoke, quán bar, hát với nhau, internet, game online, đám cưới, tiệc liên hoan... theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chỉ đạo tạm dựng hoạt động các rạp chiếu phim trên địa bàn tỉnh.



Sở Y tế chỉ đạo: Khẩn trương chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo đưa vào hoạt động Trung tâm điều trị COVID-19 tỉnh Bình Thuận tại Bệnh viện Đông y, Phòng xét nghiệm cấp 3 để trình Viện Pasteur, Bộ Y tế thẩm định theo quy định.



Quản lý tốt những người diện F1, F2, F3 tại các khu cách ly tập trung, tại gia đình và khu cách ly trong khu vực 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết; đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho nhân dân, các chế độ, chính sách liên quan đến người dân và cán bộ thực thi nhiệm vụ.



Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp tốt với các Sở, ngành của tỉnh trong việc tổ chức quản lý du khách là người Việt hồi hương, khách quốc tế trên địa bàn để chủ động có biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ các nguồn lây bệnh.

Tổ chức sàng lọc, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm ngững người có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng và người nước ngoài đã đi qua vùng có dịch hiện đang lưu trú tại Bình Thuận để tổ chức cách ly triệt để, không bỏ sót đặc biệt là các địa phương có đồng bào người Chăm tham dự sự kiện tôn giáo ở Malaysia từ ngày 27-2 đến ngày 01-3 hiện đã quay trở lại tỉnh hoặc có liên quan đến bệnh nhân thứ 61 ở tỉnh Ninh Thuận. Từ đó có biện pháp cách ly tập trung, ngăn ngừa dịch bệnh, không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

Hiệp Hội Du lịch tỉnh có trách nhiệm thông báo cho các cơ sở du lịch, các hội viên, cộng đồng doanh nghiệp du lịch thực hiện chủ trương tạm dừng đón khách du lịch quốc tế để tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi kiểm soát được tình hình dịch bệnh.



Đối với các cơ sở du lịch đang hoạt động phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với khách du lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Doanh nghiệp du lịch phải kiểm tra ở mức cao nhất có thể những thông tin khách khai (khách đi đến đâu, gặp gỡ ai, có vấn đề gì về sức khỏe không,…) nếu có bất thường (có triệu chứng ho, sốt, khó thở,..) phải báo với cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.



Tuyên truyền trong du khách, đặc biệt là khách nước ngoài về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh để có biện pháp tự bảo vệ; vận động du khách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng tập trung đông người (như tại chợ, siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...); đảm bảo sức khỏe cộng đồng và hiệu quả của công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.