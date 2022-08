Xấu hổ kiểu 'rung cây nhát khỉ', Hulk gỡ bỏ hình photoshop

Tay đấm Sajad Gharibi, có biệt danh Hulk, người Iran đã phải xấu hổ gỡ bỏ những tấm hình photoshop có chủ ý làm đối phương run sợ.

Hulk là một tay đấm hạng nặng, nhưng ấn tượng hơn là trang xã hội của anh có đến 1 triệu người theo dõi. Trước khi Hulk thượng đài với Titan, võ sĩ người Kazakhstan có tên thật là Almat Bakhytovich, Hulk đã bị bóc mẻ trò gian dối. Khi đấu với Titan thì Hulk bị tay đấm đến từ Kazakhstan cho Knock out ngay hiệp 1.

Sau đó, Hulk đã xóa đi hàng chục tấm hình đã được photoshop nhằm làm đối phương run sợ dẫn đến tâm lý bất an khi thượng đài với mình. Cơ thể thật của Hulk không phải như trong hình mà anh đã chủ động thổi phồng nhằm uy hiếp đối phương về tinh thần và tâm lý trước trận đấu.

Trước khi thượng đài với Titan thì nhiều nhà chuyên môn lẫn các HLV quyền Anh đã dè bỉu và có ý xem thường Hulk trên các trang báo chính thống khiến Hulk cảm thấy xấu hổ. Thậm chí có HLV còn cho rằng, cái cơ thể đồ sộ đó chẳng khác nào nào miếng mồi ngon cho đối phương đấm.

Quá nhiều lời bình luận chê bai lẫn xem thường “tiểu xảo” của Hulk, khiến võ sĩ này chột dạ và đã xóa đi hàng chục tấm hình với thân thể vĩ đại của mình nhằm uy hiếp đối phương.

Và thật vậy Bakhytovich có biệt Titan, nghĩa là “gã khổng lồ” thì sợ gì Hulk. Và “gã Titan” đã thông qua báo chí cảnh báo Hulk rằng, "cơ thể to nặng thế, tôi sẽ cho ăn đòn nặng". Hulk tháo gỡ những tấm hình về cơ thể của mình trước trận so găng với Titan. Đây là cuộc so găng hạng siêu nặng của làng quyền Anh.