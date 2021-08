Theo CNN Business, chiếc xe có tên AirCar Prototype 1, được trang bị động cơ BMW 160 mã lực với một cánh quạt cố định. Chiếc xe khi bay có thể đạt đến độ cao 2.500 m và bay với vận tốc tối đa là 190 km/h.

Chiếc xe đã hoàn thành chuyến bay giữa hai thành phố Nitra và Bratislava, trải qua 35 phút bay trên không. Chiếc xe có thể tự chuyển đổi thành một chiếc xe ô tô bình thường trong khoảng ba phút sau khi hạ cánh và có khả năng tự biến thành máy bay trong khoảng hai phút mười lăm giây kể từ khi cất cánh.



Chiếc ô tô bay được bay thử nghiệm tại Slovakia. Ảnh: Cars24h.com

Sau khi hạ cánh xuống thủ đô Bratislava, chiếc máy bay đã biến thành một chiếc ô tô và được điều khiển vào trung tâm thành phố bởi Giáo sư Stefan Klein, Giám đốc điều hành của Klein Vision và người đồng sáng lập công ty là ông Anton Zajac.

Trong một thông cáo báo chí, ông Anton Zajac cho rằng: "Ô tô bay đã không chỉ còn là một khái niệm. Nó đã biến khoa học viễn tưởng thành hiện thực".

Theo công ty Klein Vision, hiện chiếc xe đã hoàn thành hơn 40 giờ bay thử nghiệm, bao gồm bay ở độ cao 2 500 m và đạt tốc độ bay tối đa 190 km/h.

Với thành công hiện tại, công ty này đang nghiên cứu mẫu xe phiên bản nâng cấp có tên là AirCar Prototype 2 dự kiến sẽ có động cơ 300 mã lực, có thể bay với vân tốc 300km/h và có phạm vi hoạt động 1.000 km. Ngoài ra, Klein Vision còn có kế hoạch phát triển các mẫu AirCar ba và bốn chỗ ngồi.