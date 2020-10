Toyota đang bán Camry với giá cực rẻ, chưa đầy 700 triệu đồng

Toyota Camry luôn là biểu tượng thể hiện sự đẳng cấp của giới nhà giàu Việt Nam nhưng giờ đây hãng xe Nhật chỉ đưa mức giá khởi điểm dòng xe mới nhất này của mình chỉ với 655 triệu đồng.

Toyota Camry 2021 có khá nhiều nâng cấp so với những đời xe trước khi trang bị thiết bị hỗ trợ lái an toàn mới nhất Toyota Safety Sense 2.5 plus, với khả năng va chạm với người đi xe đạp ban ngày và phát hiện người đi bộ trong ánh sáng yếu, hỗ trợ vượt giao lộ, lái khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng nâng cao, nhắc nhở tránh bỏ quên người ngồi sau.

Ngoài ra, dòng xe lai này trang bị màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối radio vệ tinh và tương thích với Amazon Alexa, Apple CarPlay và Android Auto và hệ thống âm thanh JBL cao cấp.

Tại thị trường Mỹ, hãng xe Nhật báo giá khởi điểm của Toyota Camry Hybrid 2021 bản tiêu chuẩn là 25.965 USD (tương đương 655 triệu đồng), giá này rẻ hơn 1.160 USD (tương đương 27 triệu đồng) so với dòng xe 2020.



Và bản cao cấp nhất của Toyota Camry Hybrid 2021 chỉ là 36.540 USD (tương đương 847 triệu đồng).