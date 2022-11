Xem - Nghe cuối tuần: Về Long An xem Liên hoan Cải lương toàn quốc, Nghệ sĩ Điền Trung làm đạo diễn vở 'Duyên kiếp'

(PLO)- Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 tại Long An; Hải Yến tiết lộ bố mất chưa được 49 ngày tại Toả sáng ước mơ; Nghệ sĩ Điền Trung làm đạo diễn vở 'Duyên kiếp'...

Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 tại Long An

Tối nay, 5-11, Liên hoan Cải lương toàn quốc sẽ chính thức khai mạc tại sân khấu Đoàn nghệ thuật cải lương Long An (thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Liên hoan diễn ra từ ngày 5 đến 20-11, do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì cùng với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức.

Đoàn nghệ thuật cải lương Long An mở màn với vở Bên dòng Long Khốt.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h trên truyền hình Long An, HTV1, VTV cab.

Hải Yến tiết lộ bố mất chưa được 49 ngày tại Toả sáng ước mơ

Tập 3 Toả sáng ước mơ bộ đôi giám khảo quyền lực Hamlet Trương và Hải Yến Idol cùng giám khảo khách mời Phương Trinh Jolie được chiêm ngưỡng những giọng hát đầy nội lực và phần trình diễn xuất sắc với chủ đề “Gia đình trong tôi” từ 6 nhóm thí sinh.

Phần trình diễn xúc động nhất của tập 3 có lẽ là nhóm Bươm Bướm với ca khúc Cha già rồi đúng không?.

Thí sinh Phương Thảo cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, cô nàng chia sẻ: “Chúng ta đều có những câu chuyện khó nói với cha của mình. Em cũng rất là sợ, trong quá trình chạy sân khấu khi mà nhập tâm quá thì em không hát được. Em cũng khẳng định với đồng đội của mình là sẽ không khóc, sẽ hát một cách lý trí nhưng em xin lỗi, em đã không làm được”.

Nghe được những dòng tâm sự từ Phương Thảo, giám khảo Hải Yến Idol bất ngờ chia sẻ: “Sau khi nghe phần trình diễn của các bạn hơn ai hết chị là người hiểu hơn ai hết. Vì khi chị ngồi tại sân khấu này bố chị mất còn chưa được 49 ngày”.

Những chia sẻ của Hải Yến Idol khiến dàn thí sinh lẫn khán giả tại trường quay không kiềm chế được nước mắt.

Kết thúc, nhóm Bươm Bướm đạt số điểm 80,4 và phải ngậm ngùi chia tay vì có số điểm thấp nhất trong đêm thi.

Toả sáng ước mơ phát sóng vào lúc 21h, thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9.

Hoà nhạc dân tộc đương đại tại bến Bạch Đằng

Từ 17h đến 19h ngày 6-11, chương trình nghệ thuật đường phố Có hẹn với Sài Gòn lần thứ 27 sẽ mang đến cho công chúng một chương trình hòa nhạc dân tộc đương đại đặc biệt chủ đề Bến sông tơ.

Khán giả sẽ có dịp thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc đến từ nghệ sĩ tỳ bà - giảng viên Nghiêm Thu và dàn nhạc học sinh - sinh viên khoa nhạc cụ dân tộc Nhạc viện TP.HCM, nhóm nhạc dân tộc Tỳ Việt, Sài Gòn Ơi, Hồn Quê, band nhạc Saigon Wave Band, ca sĩ Phạm Nhung, Nhất Khanh, Đạt Juno, Mojo Bi…

Chương trình phục vụ cộng đồng không thu phí tại bến tàu thủy Saigon Waterbus, số 108 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Nghệ sĩ Điền Trung làm đạo diễn vở Duyên kiếp

Nghệ sĩ cải lương trẻ Điền Trung vốn rất quen thuộc với khán giả trong những nhân vật tính cách như độc, hài.

Anh hiện đang theo học lớp đạo diễn của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Nhân dịp Liên hoan cải lương toàn quốc tại Long An, anh lần đầu tiên thử sức làm đạo diễn (cùng với đạo diễn Phan Quốc Kiệt) vở cải lương Duyên kiếp của soạn giả Hoàng Song Việt.

Vở có sự góp mặt của hầu hết diễn viên trẻ như Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Nhã Thi, Minh Trường… công diễn tối 6-11 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.

Ngoài ra, tối 6-11, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B diễn vở Công lý như mặt trời. Vở mang màu sắc dân gian, mượn chuyện xưa nói chuyện nay, là tiếng cười châm biếm những vấn đề thời sự nóng bỏng. Vở có sự tham gia của các diễn viên: Mỹ Uyên, Chánh Trực, Quốc Thịnh, Thanh Tuấn, Lê Vinh, Nguyệt Ánh, Võ Ngọc Tân…

Sân khấu Thế Giới Trẻ diễn vở Thâm cung nội chiến, Chuyện 2 chàng ngày 5-11, vở Họa hồn ngày 6-11.

