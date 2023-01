Xem trai, gái Huế khai hội vật đầu xuân

(PLO)-Tại giải vật truyền thống xuân Mậu Tuất 2018 làng văn hoá Vân Tra (xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) chiều 2-3, đô vật nữ Nguyễn Minh Thư (20 tuổi, trú huyện Vĩnh Bảo) đã thách đấu với nam đô vật Nguyễn Đức Cảnh. Sau nhiều keo vật gay cấn, nữ đô vật đến từ huyện Vĩnh Bảo đã giành thắng lợi trước nam đô vật đến từ quận Kiến An.