Xuất hiện lừa đảo săn vé concert Black Pink; Cựu thành viên Big Bang bị chỉ trích tham gia Squid Game 2

Xuất hiện lừa đảo săn vé concert BlackPink

Ngay sau YG Entertainment công bố poster BlackPink mở concert tại Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 29 và 30-7 đã khiến mạng xã hội Việt Nam bùng nổ.

Bên cạnh bàn luận xôn xao thì vấn đề tìm vé cho concert của nhóm nhạc nữ nhà YG được quan tâm hơn bao giờ hết.

Theo đó, dịch vụ săn vé đã tràn lan trên các diễn đàn. Một số người còn nhận công từ 500.000 đến 2 triệu cho việc săn vé tuỳ vị trí. Khách có nhu cầu không cần đặt đọc và chỉ chuyển khoản khi chắc chắn đặt được vé.

Có nhiều trường hợp yêu cầu người mua chuyển tiền công trước để giữ chỗ, trường hợp này rất sẽ xảy ra tình trạng “tiền mất tật mang” nếu đặt niềm tin vào những seller (người bán lại vé) không uy tín.

Các tài khoản này dùng nhiều thủ đoạn khác nhau, khẳng định đặt thành công vé concert tại Thái Lan, Singapore, photoshop căn cước công dân… để chiếm được niềm tin của khách hàng. July Phạm (TP.HCM) bị lừa mất 300.000 đồng tiền công đặt cọc, người bán sau đó đã chặn tài khoản cá nhân của cô ngay khi nhận được tiền.

Thậm chí, có tài khoản “khống” giá vé lên mức 20 triệu đồng và mồi chài khách bằng cách không cọc, chỉ nhận tiền khi mua được vé.

Tuy nhiên, nhiều người khẳng định đây là chiêu trò câu like, mức giá trên là quá vô lý.

Hiện tại, phía đơn vị tổ chức và đơn vị bán vé chưa đưa ra bất kỳ thông tin gì thêm về hai đêm concert của BlackPink ở Việt Nam vì vấn đề bảo mật.

Theo ban tổ chức, mọi thông tin liên quan đến concert BlackPink tại Việt Nam đều được dần công bố trên fanpage và kêu gọi khán giả bình tĩnh, sáng suốt trước những thông tin lừa đảo, chờ đợi thông báo chính thức từ ban tổ chức.

Cựu thành viên BigBang bị chỉ trích tham gia Squid Game 2

Ngày 29-6, Netflix đã công bố dàn diễn viên chính thức tham gia mùa thứ hai phim Trò chơi con mực (Squid Game) đình đám toàn cầu.

Theo đó, phần 2 của Trò chơi con mực sẽ tiếp tục được đạo diễn Hwang Dong-hyuk chỉ đạo và đạo diễn sản xuất.

Dàn diễn viên sẽ trở lại trong mùa này gồm Lee Jung Jae, Lee Byung Hun và Wi Ha Joon cũng như dàn diễn viên mới được bổ sung gồm Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun (T.O.P), Roh Jae-won, Won Ji-an.

Đáng chú ý, điều đặc biệt của dự án lần này là sự góp mặt của T.O.P (cựu thành viên Bigbang).

Ngay khi cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang được chọn tham gia Squid Game 2, tranh cãi nổ ra trên mạng xã hội Hàn Quốc. Lý do là nam ca sĩ từng bị xét xử vì tội hút cần sa vào năm 2017.

Trong tuần này, dàn diễn viên và nhà sản xuất đã cùng nhau tham gia buổi đọc kịch bản đầu tiên, với việc sản xuất mùa 2 sẽ bắt đầu từ cuối năm nay. "Squid Game 2" sẽ khởi quay vào nửa cuối năm 2023.

Lật mặt 6 của Lý Hải vẫn trụ tại rạp, doanh thu khiêm tốn

"Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" của Lý Hải ra mắt hôm 28-4 đã đạt doanh thu 260 tỷ đồng sau một tháng phát hành.

Ngay sau khi kết thúc thời gian 1 tháng phát hành trong nước, Lý Hải cũng đã tìm cách đưa phim đến với thị trường Mỹ với việc công chiếu tại 52 cụm rạp của 50 thành phố, 19 tiểu bang với tên gọi tiếng Anh: "Face off: The ticket of destiny".

Được biết, tính đến thời điểm này, tức là tròn 2 tháng sau khi ra mắt phim tại hệ thống rạp trên toàn quốc thì tác phẩm điện ảnh của Lý Hải vẫn đang được chiếu tại một số cụm rạp ở: TP.HCM, An Giang, Bình Dương, Cà Mau, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Đồng Nai.

Trong đó các suất chiếu ở cụm rạp trên địa bàn TP.HCM là nhiều nhất, rơi vào khoảng 6 suất chiếu/ngày, trong khi các cụm rạp khác chỉ có khoảng 1-3 suất chiếu/ngày.

Mặc dù vậy doanh thu của phim hiện tại không mấy khả quan. Theo số liệu thống kê từ trang Box Office Vietnam thì tổng doanh thu của "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh" tính đến nay là khoảng hơn 272 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu dịp cuối tuần vừa qua (24 và 25-6-2023) của bộ phim này là hơn 115 triệu đồng.

Còn doanh thu tính riêng trong ngày 28-6-2023 thì trong vòng nửa ngày, phim mang về chưa đầy 7 triệu đồng với hơn 100 vé được bán ra trên khoảng 30 suất chiếu.

Đây được xem là con số doanh thu khá khiêm tốn, nếu không muốn nói là thấp so với một bộ phim đã cán mốc doanh thu "trăm tỷ".

Hiện phía nhà sản xuất phim chưa đưa ra thông tin nào về việc sẽ ngừng chiếu bộ phim này ở thị trường trong nước. Trước đó, Lý Hải từng tiết lộ về dự định sẽ làm tiếp phần 7 của bộ phim này.

Hình ảnh quy tụ gương mặt vàng điện ảnh Việt gây sốt

Chiều 29-6, trên các diễn đàn MXH chia sẻ bức ảnh quy tụ gương mặt các nữ diễn viên nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam một thời.

Bức ảnh đã nhận về cả ngàn lượt like bình luận chia sẻ của cộng đồng mạng. “cả một trời nhớ thương”, “Ngày xưa mỗi người một nét đẹp riêng cá tính riêng không lẫn đi đâu được”, “Cảm thấy vui vì đã xem phim của gần như tất cả các cô đóng, một tuổi thơ đẹp”… là một số bình luận của cư dân mạng.

